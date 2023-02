Iron Man: Arbeiten bei EA Motive haben offiziell begonnen

Die Entwickler von EA Motive haben unlängst bestätigt, dass die Arbeiten an „Iron Man“ offiziell begonnen haben. Bei einem AMA auf Reddit haben sich Mitglieder des Teams von den Nutzern unter anderem zu dem kürzlich erschienenen Remake von „Dead Space“ befragen lassen. Dabei wurde erwähnt, dass ein Team des Studios mit den Arbeiten an dem Singleplayer-Spiel zu einem von Marvels beliebtesten Helden begonnen hat.

Widersprüchliche Berichte zu „Iron Man“-Spiel

Bislang ist noch nicht viel zu dem kommenden „Iron Man“-Titel bekannt. Electronic Arts und die Entwickler von Motive Studio haben im September bestätigt, an einem Singleplayer-Action-Adventure mit dem Helden zu arbeiten. Dabei soll es sich um eine eigenständige Geschichte handeln, die in der Third-Person-Ansicht gespielt wird. Die Leitung des Projekts hat Olivier Proulx inne, der bei Eidos Montreal als Producer für „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ fungierte.

Related Posts

Auf Reddit sprachen einige Mitglieder von EA Motive bei einer Frage-und-Antwort-Runde nun darüber, dass man „daran interessiert sei, die Arbeit an dem Dead-Space-Franchise fortzusetzen“. Jedoch wolle das Team nach der Veröffentlichung von „Dead Space“ erst einmal einen wohlverdienten Urlaub machen und dann entscheiden, was als nächstes kommt. Zudem wurde verraten, dass ein anderes Team im Studio „mit der Arbeit an Iron Man begonnen hat“ und die Fans sicher sein können, dass das Projekt in „guten Händen“ sei.

Von Insidern hatte man in der Vergangenheit widersprüchliche Berichte zu „Iron Man“ erhalten. Noch vor der offiziellen Ankündigung des Projekts sprach Nick Baker etwa davon, dass sich das Projekt noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befinden würde. Ende Oktober wollte die Webseite Insider Gaming jedoch wissen, dass bereits Playtests mit ausgewählten Teilnehmern stattgefunden hätten.

Quelle: Reddit, GamesRadar, Push Square

Weitere Meldungen zu Iron Man.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren