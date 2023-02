Mass Effect: Lustiges Mashup mit „The Office“ wird zum Community-Hit

Die Reihe „Mass Effect“ von BioWare ist bei den Fans noch immer beliebt und wird von seiner Community regelmäßig mit neuen Videos und Memes bedacht. Nun hat auch der YouTuber „eli_handle_b.wav“ zugeschlagen und kürzlich ein Video veröffentlicht, dass im Internet gerade gefeiert wird.

Der Clip mit dem Namen „Michael Scott in Mass Effect“ fügt das Scifi-Spiel mit der beliebten US-Version der Serie „The Office“ zusammen. Die Fans sind sich sicher: Das dürfte eigentlich gar nicht so gut zusammenpassen, wie es in dem YouTube-Video dargestellt wird.

So schlägt sich der Regionalmanager einer Papierhandelsfirma im Weltraum

Das Video ist wie die Serie „The Office“ aufgebaut und zeigt unseren ungewöhnlichen „Helden“ Michael Scott in einigen markanten Szenen aus „Mass Effect“. Zu Anfang sieht man etwa die Reaktion des Regionalmanagers auf die Zerstörung der Normandy in „Mass Effect 2“. Zwischendurch erlebt man seinen peinlichen Umgang mit Frauen oder eine recht schmerzhafte Sparring-Session mit dem Crewmitglied James Vega.

Auf dem Kanal von „eli_handle_b.wav“ sind noch weitere witzige Mashups zu finden, wie etwa „Tony Soprano in God of War“ oder „Mr. Bean in Cyberpunk 2077“. Auch zu „Mass Effect“ gab es bereits Clips, auch wenn der Protagonist dabei Austin Powers aus den gleichnamigen Filmen war. Die Idee zu dem neuen Video mit Michael Scott kam dem YouTuber nach eigener Aussage nach einem Gespräch mit seinem Bruder. Er selbst hätte „The Office“ nie vorher gesehen und dann schließlich die gesamte Sitcom in zwei Wochen nachgeholt. Danach kam er zu dem Schluss, dass „Michael Scott der perfekte Kandidat für den Kommandanten der Normandy“ sei.

Seit der Veröffentlichung am Dienstagabend hat der Clip „Michael Scott in Mass Effect“ bereits über 400.000 Aufrufe auf YouTube erreicht. Auf Reddit konnte ein Beitrag mit dem Video über 90.000 Upvotes anhäufen. Der Community-Manager von BioWare, Jay Ingram, hat den Clip auf Twitter geteilt und nannte ihn „das beste Mass Effect-Video aller Zeiten“.

Quelle: Kotaku, GameRant, Reddit

