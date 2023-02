PlayStation VR2: Sony zeigt „innovative Gameplay-Features“

In zwei Wochen können die ersten Endkunden PlayStation VR2 auf den Kopf setzen und sich durch die virtuellen Welten schlagen. Zuvor sorgt Sony mit einem lokalisierten Trailer noch einmal für eine Vorstellung der Features und zeigt Szenen aus kompatiblen Spielen. Eingebettet ist das Video, das am Nachmittag auf dem DACH-Account von PlayStation veröffentlicht wurde, unterhalb dieser Zeilen.

Zu den Neurungen von PlayStation VR2 gegenüber dem ersten Modell gehören die 4K-Displays, die für eine besondere Schärfe sorgen. Gleichzeitig soll die Tempest 3D-Audiotechnik einen passenden Sound beisteuern. Hinzu kommen haptisches Feedback, ein Sichtfeld von 110 Grad sowie die adaptiven Trigger und die Berührungserkennung der neuen Sense-Controller.

Foveated Rendering, Inside-Out-Tracking und mehr

Für einen Game-Changer könnte das Eye-Tracking samt Foveated Rendering sorgen. Mit diesem Feature ist es möglich, nur die Bereiche in der höchstmöglichen Qualität darzustellen, auf die der Spieler blickt. Das schont die Rechenleistung und kann zu einem insgesamt besseren Ergebnis führen.

Zur weiteren Ausstattung von PlayStation VR2 gehören das Headset-Feedback und das Inside-Out-Tracking mit eingebauten Kameras, die ebenfalls eine Durchlassansicht bieten.

Wie PlayStation VR2 in der eingepackten Version aussieht, zeigen wir euch in einem Facebook-Post auf dem offiziellen Account von PLAY3.DE. Selbst in Empfang nehmen können Spieler das Virtual Reality-Headset rund um den 22. Februar 2023. Eine Liste der kompatiblen Spiele findet ihr in dieser Meldung. Neben „Horizon Call of the Mountain“ gehört unter anderem die VR-Version von „Gran Turismo 7“ zu den Launch-Highlights.

PlayStation VR2 wird kein günstiger Spaß. Der Einstiegspreis liegt bei 599,99 Euro. Wer 50 Euro mehr ausgibt, erhält ein Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“. Bestellungen sind weiterhin auf PlayStation Direct möglich. Zu beachten ist, dass für die Nutzung von PSVR2 zwingend eine PS5 erforderlich ist, die zwischen 450 und 550 Euro kostet.

Nachfolgend ist das Video zu den Features von PlayStation VR2 eingebettet, die viele PS5-Besitzer aber ohnehin schon auswendig kennen dürften:

