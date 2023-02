Dead Cells: Return to Castlevania mit Trailer vorgestellt

Während der jüngsten Nintendo Direct haben Motion Twin und Evil Empire einen neuen Trailer zu "Dead Cells: Return to Castlevania" präsentiert. Der kommende DLC, der auf Konamis klassischer Serie basiert, erscheint am 6. März für PS4, Nintendo Switch, Xbox One und PC.

„Dead Cells: Return To Castlevania“ ist eine neue Erweiterung für das zugrundeliegende Roguelike-Spiel, in der die Welt von „Dead Cells“ tatsächlich auf „Castlevania“ trifft. In diesem Sinne werden sich Spieler mit Alucard und Richter in Draculas Reich begeben.

Die Erweiterung wurde im Zuge der neusten Nintendo Direct-Show mit einem Trailer vorgestellt und soll am 6. März 2023 für Konsolen erscheinen. Neben der Switch werden auch die PlayStation 4 und Xbox One unterstützt. Ebenfalls ist ein Launch für den PC vorgesehen.

Der Trailer zeigt, wie Beheaded auf Richter Belmont trifft, der ihn um Hilfe bittet. Danach dauert es nicht lange, bis Alucard hinzustößt. Die Bosskämpfe mit Dracula und dem Tod werden ebenfalls kurz vorgestellt.

Neue Waffen und Biome

Die neue Erweiterung spielt in Draculas Schloss und folgt einer neuen Storyline. Mit an Bord sind einige klassische „Castlevania“-Waffen wie die Wurfaxt, der Vampirkiller und Alucards Schwert. Zur weiteren Ausstattung von „Dead Cells: Return to Castlevania“ gehören neue Biome, die Spieler erkunden können.

Ebenfalls erwähnenswert ist der Soundtrack mit dem neu gestalteten Vampire Killer-Theme. Die Erweiterung umfasst 51 Tracks aus „Castlevania“, von denen zwölf passend zum „Dead Cells“-Stil überarbeitet wurden.

Ein Preis wurde für „Dead Cells: Return to Castlevania“ bislang nicht genannt. Aber aufgrund der nahenden Veröffentlichung werden wir wohl schon bald mehr über das Projekt erfahren.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

„Dead Cells“ kam 2018 für PlayStation-Konsolen auf den Markt. Es folgten mehrere Updates und Erweiterungen. Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer zu „Return to Castlevania“ anschauen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren