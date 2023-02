God of War Ragnarök: Ankündigung im Rahmen des Super Bowl LVII geplant?

An diesem Wochenende findet die mittlerweile 57. Ausgabe des Super Bowls statt. Wie Sony Interactive Entertainment mit verschiedenen Teasern andeutete, könnte das Unternehmen das Event für eine Ankündigung zu "God of War: Ragnarök" nutzen.

Traditionell gehört der Super Bowl, in dem der jährliche Champion der National Football League (kurz: NFL) gekürt wird, zu den größten Sport-Events der Welt.

Entsprechend begehrt sind die TV-Spots, die während des Events geschaltet werden können. Wie verschiedene von Sony Interactive Entertainment veröffentlichte Teaser andeuten, kommen in diesem Jahr auch Fans von „God of War: Ragnarök“ beziehungsweise der „God of War“-Reihe an sich auf ihre Kosten.

Auf Facebook und Instagram wurde beispielsweise ein Teaser zur Verfügung gestellt, der von „einem Schneesturm am 12. Februar 2023“ spricht. Doch damit nicht genug. Auch die Spielepresse wurde einbezogen.

Ein Schneesturm in Midgard?

Beispielsweise erhielten die englischsprachigen Kollegen von MP1st eine E-Mail von Sony Interactive Entertainment, in der es heißt: „PlayStation lud die Fans dazu ein, die Augen auf ihren sozialen Kanälen offen zu halten, um weitere Überraschungen und Feierlichkeiten zu den beliebtesten PS5-Titeln der Fans zu erleben. Heute haben Odins Raben einen neuen Teaser auf den Instagram- und Facebook-Kanälen von PlayStation Canada entdeckt, der für diesen Sonntagabend einen Schneesturm in Midgard vorhersagt. Um zu sehen, wie sich all das entwickelt, schaltet an diesem Wochenende unbedingt zum großen Spiel ein.“

Was sich hinter dem Ganzen versteckt, ist noch unklar. Aufgrund der hohen Kosten, die mit einem Auftritt in den TV-Sports zum Super Bowl verbunden sind, wird ausgeschlossen, dass lediglich ein neuer Trailer zum seit November 2022 erhältlichen „God of War: Ragnarök“ präsentiert werden soll.

Stattdessen bewegen sich die Spekulationen in Richtung eines DLCs beziehungsweise einer neuen Erweiterung oder einer Umsetzung von „God of War: Ragnarök“ für das in diesem Monat erscheinende Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2. Auch eine komplette Neuankündigung wird von der Gerüchteküche in Betracht gezogen. Am Wochenende erfahren wir mehr.

„God of War: Ragnarök“ ist für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

