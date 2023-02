PixelJunk Scrappers Deluxe: Für PS4 und PS5 angekündigt – Trailer und Details

"PixelJunk Scrappers Deluxe" erscheint in diesem Jahr für PS4 und PS5. Zuvor zeigt ein Trailer, auf was sich Fans der Reihe einstellen können.

Das Q-Game-Oberhaupt Dylan Cuthbert hat auf dem PlayStation Blog bestätigt, dass der Party-Brawler „PixelJunk Scrappers Deluxe“ für PS4 und PS5 erscheinen wird. Der Launch soll irgendwann im Jahr 2023 passend zum 15-jährigen Jubiläum der Serie erfolgen.

„PixelJunk Scrappers Deluxe“ wird als ein Spiel beschrieben, in dem Elemente traditioneller Arcade-Schlägereien mit klassischen Couch-Koop-Multiplayer-Aktivitäten vereint werden. Auch wenn der Titel im Kern ein Beat-‚em-up ist, funktioniert „PixelJunk Scrappers Deluxe“ auch als ein Clean-‚em-up, bei dem die Spieler die Straßen von Junktown aufräumen.

Stapelt Müll und bekämpft Feinde

Im Verlauf der Herausforderungen kämpfen Spieler gegen riesige Feinde, während sie den Müll in die Höhe stapeln und dabei auch ihre Freunde aufspüren. Inbegriffen sind kooperative Missionen und Kopf-an-Kopf-Herausforderungen, Minispiele und Bosskämpfe, aber auch haufenweise Waffen und mehr als 100 einzigartige LKW-Teile, die es freizuschalten gilt.

„Das Q-Games-Studio ist seit über 22 Jahren in Kyoto ansässig, daher war es eine absolute Freude, sich von unseren Lieblingsorten und -traditionen inspirieren zu lassen und sie in den Cyberpunk-Straßen im Spiel wiederzufinden“, so die Macher. „Es gibt über 25 Level in 5 vollgepackten Regionen von Junktown zu erkunden, die alle von Japans eklektischen Sehenswürdigkeiten und Klängen inspiriert sind.“

Der Titel von Q-Games ist der Herstellerangabe zufolge leicht zu erlernen und zu spielen, aber dennoch anspruchsvoll, wenn man ihn meistern möchte. Spieler haben die Möglichkeit, entweder mit einem KI-Helfer-Bot oder mit bis zu drei anderen Spielern lokal oder online zu kooperieren.

Weitere Einzelheiten zu „PixelJunk Scrappers Deluxe“ sind auf dem offiziellen PlayStation Blog zusammengefasst.

Die „PixelJunk“-Reihe startete 2007 mit „PixelJunk Racers“ und wurde in den vergangenen 15 Jahren auf verschiedenen Plattformen fortgesetzt. Zuletzt erschien 2021 der Stadia-exklusive Titel „PixelJunk Raiders“.

