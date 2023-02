Activision Blizzard: Sony von Bobby Kotick der Sabotage beschuldigt

Bobby Kotick hat in einem Interview mit der Financial Times den Vorwurf erhoben, dass Sony den geplanten Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft sabotieren möchte. Der PS5-Hersteller sei zu keinen Gesprächen bereit.

Einschätzungen von Analysten zufolge könnte die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in diesem Jahr abgeschlossen werden, auch wenn die amerikanische FTC, die britische CMA und die Europäische Kommission Bedenken haben.

Begleitet wird der Übernahmeprozess von zahlreichen Stellungnahmen, die in den vergangenen Monaten von Activision Blizzard und Microsoft herausgegeben wurden und in denen häufiger gegen den PS5-Hersteller Sony geschossen wird. In einem erneuten Statement wird dem Xbox-Kontrahenten sogar Sabotage vorgeworfen.

So behauptet Bobby Kotick, der CEO von Activision Blizzard, dass Sony die Übernahme des Publishers durch Microsoft „sabotieren“ wolle. Zudem habe der PlayStation-Chef Jim Ryan „aufgehört, mit beiden zu sprechen“, während „Ideologen“ die Behörden übernommen hätten.

„Plötzlich hat das gesamte Führungsteam von Sony aufgehört, mit irgendjemandem bei Microsoft zu sprechen. Ich denke, dass Sony damit nur versucht, die Transaktion zu sabotieren. Die ganze Idee, dass wir die PlayStation nicht unterstützen werden oder dass Microsoft die PlayStation nicht unterstützen würde, ist absurd“, so Kotick in einem Gespräch mit der Financial Times (via VGC).

Die Publikation hakte bei Sony nach und erhielt die folgende Antwort, die Koticks Aussage im Grunde widerspricht: „Wir sind in Kontakt mit Microsoft und haben keinen weiteren Kommentar zu unseren vertraulichen Verhandlungen.“

Call of Duty ohne PlayStation wäre „absurd“

Im Interview mit der Financial Times wurde auch die „Call of Duty“-Reihe angesprochen, die den bisherigen Versprechungen zufolge weiterhin auf den PlayStation-Konsolen bleiben soll. Doch auch wenn Kotick die Idee, dass Microsoft „Call of Duty“ und andere Franchises exklusiv für die Xbox anbieten könnte, als „absurd“ bezeichnet, scheint diese Behauptung keinen größeren Einfluss auf die Regulierungsbehörden zu haben. Schon nach der Übernahme von Bethesda wurde klar, dass Microsoft vorrangig auf Exklusivveröffentlichungen abzielt.

Related Posts

Während sich Sony kaum zur geplanten Übernahme äußert, beschuldigte Microsoft den PS5-Hersteller im vergangenen Monat, die EU-Regulierungsbehörde in die Irre geführt zu haben. Berichten zufolge traf sich Jim Ryan im Januar mit der EU-Kommissarin Margrethe Vestager, um seine Bedenken über die Absichten des rivalisierenden Konsolenherstellers zu besprechen.

Daraufhin entgegnete Microsofts Chief Communications Officer: „Ich habe gehört, dass Sony Leute in Brüssel informiert, die behaupten, Microsoft sei nicht bereit, ihnen Parität für Call of Duty anzubieten, wenn wir Activision übernehmen. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.“

Das könnte euch ebenfalls zu Activision Blizzard interessieren:

Microsoft möchte Activision Blizzard für rund 69 Milliarden Dollar kaufen und würde mit dem Abschluss des Deals in den Besitz zahlreicher Marken kommen. Nachdem die bisher übernommenen Studios nur noch weitgehend für Xbox produzieren, kann befürchtet werden, dass einige dieser Marken langfristig betrachtet von den PlayStation-Konsolen verschwinden werden, auch wenn Microsoft immer wieder betont, dass der neuste Deal Spiele zu mehr Verbrauchern bringen soll.

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard, Microsoft, Sony.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren