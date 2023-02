Resident Evil 4 Remake: Kampf gegen Krauser war die Geburtsstunde der neuen Parier-Mechanik

Im Interview mit der GameInformer blickte Game-Director Kazunori Kadoi noch einmal auf die Arbeiten am Remake von "Resident Evil 4" zurück. Wie Kadoi enthüllte, war es der ikonische Bosskampf gegen Krauser, der zur neuen Messer-Parier-Mechanik des Remakes führte.

In den vergangenen Wochen nannte Capcom verschiedene interessante Details zum Remake von „Resident Evil 4“ und bestätigte unter anderem, dass die Quick-Time-Events aus dem 2005 veröffentlichten Original komplett entfernt wurden.

An ihre Stelle tritt unter anderem die neue Parier-Mechanik mit dem Messer. Im Interview mit der GameInformer blickte Capcoms Game-Director Kazunori Kadoi noch einmal auf die Arbeiten am „Resident Evil 4“-Remake zurück. Wie Kadoi ausführte, war es der ikonische Bosskampf gegen Krauser, der zur neuen Parier-Mechanik geführt hat. Bekanntermaßen handelte es sich bei dem Bosskampf im originalen „Resident Evil 4“ noch um eine einzige und recht umfangreiche QTE-Sequenz.

Da sich die Entwickler das Ziel gesetzt haben, die Quick-Time-Events im Remake komplett zu entfernen, stellte sich zunächst die Frage, wie der Kampf gegen Krauser in der Neuauflage aussehen sollte. „Wenn wir im Remake mit einem Messer kämpfen wollten, wie könnten wir das tun?“, kommentierte Kadoi die damaligen Gedankengänge seines Teams.

Entwickler sprechen von einer sinnvollen Ergänzung

Nach einigen internen Experimenten war die neue Parier-Mechanik mit dem Messer geboren. Laut Kadoi funktionierte das neue Konzept so gut, dass sein Team in der Mechanik schnell einen echten Gamechanger sah, der weit über den Bosskampf gegen Krauser hinausging und anschließend in das Kampfsystem des „Resident Evil 4“-Remakes integriert wurde.

Dies erwies sich laut Kadoi als unterhaltsame Ergänzung und vermittelte dem verantwortlichen Entwicklerteam das Gefühl, sich spielerisch auf dem richtigen Weg zu befinden. „Als die Parier-Mechanik implementiert war, wollte ich ab diesem Zeitpunkt, wenn ich das Original gespielt habe, auch im Original parieren“, ergänzte der Game-Director. „Da hatte ich das Gefühl, dass die Dinge wirklich interessant wurden.“

Bei der Parier-Mechanik handelt es sich übrigens nicht um die einzige Neuerung des Remakes. Beispielsweise wurde zudem die Lebensleiste von Ashley Graham entfernt. Worauf ihr in den Abschnitten, in denen ihr Ashley beschützt, nun achten müsst, verraten wir euch hier.

Das „Resident Evil 4“-Remake wird am 24. März 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

