The Division 2: Fehler macht Updates für das Spiel derzeit unmöglich

In der letzten Woche haben die Entwickler von „The Division 2“ die Spieler darüber informiert, dass sich die nächste Saison des Spiels, „Reign of Fire“, wegen eines Fehlers verzögern würde. Die neue Season sollte eigentlich am 7. Februar erscheinen, musste wegen eines Lokalisierungsproblems jedoch verschoben werden.

Nun gibt es aber weitere Probleme. Als der Fehler bei der Lokalisierung behoben werden sollte, sind die Entwickler auf ein weiteres Problem gestoßen, das die Build-Generation des Spiels betrifft. Ubisoft und Massive Entertainment können derzeit keine Updates für „The Division 2“ aufspielen, bis der Fehler beseitigt wurde.

Aktuelle Saison von „The Division 2“ kann ebenfalls nicht verlängert werden

„Liebe Agenten, letzte Woche haben wir mitgeteilt, dass sich die Saison aufgrund eines Lokalisierungsproblems verzögern würde“, erklärte das Team über Twitter. „Am vergangenen Samstag sind wir bei der Erstellung des Updates, das das Problem beheben sollte, auf einen Fehler gestoßen, der das Build-Generierungssystem für The Division 2 zum Erliegen gebracht hat. Aus diesem Grund können wir das Spiel nicht aktualisieren, bis dieses System wiederhergestellt ist.“

Dies bedeutet, dass Ubisoft nicht einmal die derzeit laufende Season 10 von „The Division 2“ verlängern kann. Das sei nicht möglich, da dem Team zufolge keine serverseitigen oder clientseitigen Updates durchgeführt werden können, bis das Build-Generierungssystem wiederhergestellt wurde. Die Entwickler hatten schon zuvor auf Schwierigkeiten bei neuen Updates mit einer Verlängerung der laufenden Season reagiert.

„Wir arbeiten daran, die Situation so schnell wie möglich zu beheben“, so die Entwickler weiter. „Wir haben in den letzten 96 Stunden gute Fortschritte gemacht und waren in der Lage, kritische Aspekte des Systems wiederherzustellen. Wir werden einen Zeitplan für die Lösung mitteilen, sobald er verfügbar ist. Wir sind für euer Verständnis und Geduld sehr dankbar und werden bald Details zu unserem Entschädigungsplan im Spiel mitteilen.“

Quelle: IGN, Eurogamer

