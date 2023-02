The Last of Us: Inside Episode 5 und Vorschau zur sechsten Episode

The Last of Us:

Spoiler-Warnung: Wer die fünfte Episode der „The Last of Us“-Serie noch nicht geschaut hat und das noch tun möchte, sollte diesen Artikel überspringen.

Wegen des Super-Bowls am Sonntag ist die neue Episode zwei Tage früher als sonst erschienen. Hier geht es um die gemeinsame Reise von Joel, Ellie, Henry und Sam.

Der große Unterschied zum Spiel: Sam ist in der Serie taub, weshalb er und sein Bruder auf Gebärdensprache miteinander kommunizieren. Tatsächlich ist auch der Schauspieler taub, was seine Darstellung besonders authentisch macht.

Die bisher größte Anzahl an Infizierten

Beeindruckend ist die große Infizierten-Szene, in der unzählige Runner, Stalker und Clicker die Bildfläche betreten. Auch einer der höchst gefährlichen Bloater tritt in Erscheinung. Es handelt sich dabei um die größte Infizierten-Anzahl, die in der Serie bisher zu sehen war.

„Für eine Serie, in der es um Monster geht, gibt es bei uns nicht viele Monster. Denn es gibt kein Gameplay, wenn man sich eine Serie ansieht. Aber ich wollte, dass die Leute zum ersten Mal spüren, wie sehr die Menschlichkeit verloren geht“, erklärt Showrunner Craig Mazin diese Sequenz.

Eine weitere Änderung erkennen Spieler des Action-Adventures, als die immune Ellie versucht, Sam mit ihrem Blut zu heilen. „Für sie war es ihre Chance, die Heldin zu sein, die man ihr versprochen hatte“, erklärt Bella Ramsey.

Bedauerlicherweise klappt ihr Versuch nicht, und Sam fängt an sich zu verwandeln. Wie im Spiel kommt es zum tragischen Moment, der sich allerdings etwas von der Vorlage unterscheidet.

Wie auch sonst gibt HBO zusätzlich einen Ausblick auf die nächste Episode. Hier wird Joel mit Ellie die Stadt Jackson erreichen und dort auf seinen Bruder Tommy treffen.

