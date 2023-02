Diablo 4: Wird keine Item-Sets zum Launch haben

In der Welt von „Diablo“ sind Item-Sets mit der grünen Schrift beliebt, da sie ihrem Träger starke Boni verleihen. In „Diablo 4“ müssen die Spieler auf die gerngesehenen Items wahrscheinlich bis nach dem Launch warten.

Blizzard will auch bei „Diablo 4“ an der bewährten und beliebten Item-Spirale festhalten und den Spielern Gründe zum Farmen von Ausrüstung geben. Auf die begehrten Item-Sets müssen die Helden von Sanktuario jedoch anscheinend bis nach dem Launch des Titels warten.

In einem Interview sprach der Game Director Joe Shely davon, dass man Sets in „Diablo 4“ auf eine neue Weise umsetzen wolle. Dies würde jedoch mehr Zeit benötigen, weshalb diese nicht zum Launch des Spiels zur Verfügung stehen.

Sets sollen kommen, aber später

Blizzard versprach bereits bei der Ankündigung des Spiels, dass „Diablo 4“ wieder Sets erhalten würde. Diese sollten jedoch nicht so stark sein, wie es bei „Diablo 3“ der Fall ist. Laut dem ehemaligen Game Director Luis Barriga sollte das Spiel ein wenig „eingeschränkter“ sein, um zu vermeiden, dass man gleich wieder in eine eskalierende Machtkurve schlittern würde.

„Während der Entwicklung des Spiels hatten wir das Gefühl, dass wir die Sets im Vergleich zu Diablo 3 auf eine neue Art und Weise weiterentwickeln könnten“, erklärte der derzeitige Game Director Joe Shely in einem Roundtable-Interview. „Aber wir brauchten etwas mehr Zeit, um sie so in das Spiel einzubauen, dass sie gut mit dem Rest von Diablo 4 harmonieren, also wird man die Sets nicht zum Start des Spiels sehen. Wir denken, dass Sets cool sind und wir wollen sie richtig machen – das ist also etwas, das wir für unseren Live-Service in Betracht ziehen.“

Blizzard will das Action-Rollenspiel nach der Veröffentlichung mit allerhand Zusatzinhalten versorgen. Dafür soll „Diablo 4“ als Live-Service-Titel weiterentwickelt und drei Monate mit einer neuen Saison bedacht werden. Dazu sind ebenfalls neue Erweiterungen in Planung, die etwa weitere Geschichten, neue Quests oder neue Klassen zum Spiel hinzufügen sollen. Darüber hinaus soll es auch kostenpflichtige Season-Pässe sowie einen Echtgeld-Shop geben.

Quelle: GamesRadar, GameRant

