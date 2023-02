The Witcher 3: Next-Gen-Version enthält versehentlich NSFW-Community-Mods

CD Projekt ist kein Entwicklerstudio, das sich vor Nacktheit in seinen Spielen scheut. Doch diese Geschichte scheint auch für das polnische Unternehmen zu viel des Guten zu sein. Denn anscheinend ist dem Studio bei dem „The Witcher 3“-Update für die aktuellen Konsolen ein kleiner Fauxpas unterlaufen.

Bei der neuen Complete Edition des beliebten Fantasy-Spiels wurden nicht nur neue Features von den Entwicklern selbst hinzugefügt. Es sind auch einige Mods aus der Community enthalten. Eine der Mods, die einigen recht nackten NPCs realistische Geschlechtsteile verpasst, soll wohl „versehentlich“ zum Spiel hinzugefügt worden sein.

Realistische Schamlippen waren von CD Projekt angeblich gar nicht geplant

Das ursprüngliche „The Witcher 3: Wild Hunt“ aus dem Jahr 2015 hielt sich nicht zurück mit der Nacktheit. Trotzdem waren die Geschlechtsteile von nackigen Monstern und NPCs stets verhüllt oder sahen aus wie bei einer Barbie-Puppe. Bei dem im Dezember erschienenen Next-Gen-Update scheint dies jedoch anders zu sein, wie kürzlich einige Nutzer auf Reddit entdeckt haben.

„Die Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt enthält mehrere von der Community stammende Mods, die nicht von CD Projekt Red erschaffen wurden, zusätzlich zu zahlreichen Verbesserungen, die vom Studio intern erstellt und implementiert wurden“, so das Studio in einer Erklärung an die Kollegen von Kotaku. „Alles zusammenzuführen war ein komplexer Prozess und die fraglichen Texturen sind ein unbeabsichtigtes Ergebnis in der Release-Version. Wir arbeiten daran, dies zu beheben.“

Anscheinend betrifft dies die Bruxa sowie die Muhmen aus dem Buckelsumpf, die derzeit nicht nur Schamhaare, sondern auch sichtbare Schamlippen besitzen. Dies wird anscheinend durch eine Mod ausgelöst, die in der Community recht beliebt ist. Laut dem Studio soll es sich dabei jedoch um ein Versehen handeln und die betreffenden Texturen wieder entfernt werden.

