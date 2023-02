Gran Turismo 7: Mit PlayStation VR2-Unterstützung – Das Update 1.29 hat einen Termin

In der kommenden Woche möchten Sony und Sony Interactive Entertainment mit dem Launch von PlayStation VR2 eine neue Ära des Virtual-Reality-Gamings einläuten.

Den Launch des neuen VR-Headsets werden die PlayStation Studios mit zwei Titeln begleiten: Dem „Horizon“-Spin-off „Call of the Mountain“ und einer VR-Unterstützung des im vergangenen Frühjahr veröffentlichten Rennspiels „Gran Turismo 7“. Wie über die offizielle Website bestätigt wurde, hält die Unterstützung von PlayStation VR2 mit dem Update 1.29 Einzug in „Gran Turismo 7“.

Das besagte Update wird am Dienstag, den 21. Februar 2023 und somit einen Tag vor der offiziellen Markteinführung von PlayStation VR2 veröffentlicht. Dadurch ist gewährleistet, dass ihr den Patch rechtzeitig herunterladen und pünktlich loslegen könnt.

Ein exklusiver VR-Showroom

Die Unterstützung von PlayStation VR2 erstreckt sich abgesehen vom Splitscreen für zwei Spieler beziehungsweise Spielerinnen über alle Modi von „Gran Turismo 7“ und bietet euch zudem den exklusiven VR-Showroom. Hier könnt ihr eure Fahrzeuge in der virtuellen Realität bewundern, einen genaueren Blick auf die grafischen Details werfen und dabei auf verschiedene Hintergründe und Beleuchtungen zurückgreifen

Zur Unterstützung von PlayStation VR2 heißt es weiter: „GT7 nutzt die Funktionen der nächsten Generation von PS VR2 voll aus. Durch die Verwendung von speziell optimiertem HDR-Ton-Mapping sowie foveated Rendering aus der Eye-Tracking-Funktion (eine Technologie, die Bereiche des Bildschirms, auf die der Spieler direkt blickt, in High Definition rendert) und dynamischer 3D-Audiounterstützung werden Spieler eine neue Dimension des hochimmersiven Gameplays erleben.“

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7:

Zusätzliche Informationen zur PlayStation VR2-Fassung von „Gran Turismo 7“ findet ihr auf der offiziellen Website.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren