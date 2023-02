Star Wars Jedi Survivor: Darum erscheint es nicht für Last-Gen-Konsolen

„Star Wars Jedi Survivor“ wird nicht für die Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One erscheinen. Warum sich die Entwickler gegen den Support der noch immer weit verbreiteten Hardware entschieden, erklärte der Game Director Stig Asmussen in einem Gespräch mit dem Play Magazine.

„Jedi: Fallen Order“, das 2021 ein New-Gen-Upgrade erhielt, sei ein gutes Testfeld gewesen, während die Entwickler darüber nachdachten, wie sie gleichzeitig „Star Wars Jedi Survivor“ besser machen könnten. Dabei habe sich herausgestellt, dass Versionen für PS4 und Xbox One eher zu einem Hindernis geworden wären.

„Wir zogen tatsächlich Raytracing für die New-Gen-Version von Fallen Order in Betracht, weil wir es bereits in Survivor eingebaut hatten. Aber wir haben es schließlich verworfen, weil die Erstellung der Umgebungsgrafik zwischen den Generationen ziemlich unterschiedlich war. Aber der Prozess hat uns geholfen zu definieren, wie wir Raytracing in unserer modifizierten Version der Unreal 4-Engine angehen wollten“, so der Game Director.

Spieler sollen die Leistung zu spüren bekommen

Letztendlich sollen die Spieler die Vorteile der leistungsfähigeren Hardware in „Star Wars Jedi Survivor“ zu spüren bekommen. Unterm Strich habe das Team schnell gelernt, dass die Vorteile der schnelleren Prozessoren, des größeren/schnelleren Speichers und der besseren Ladezeiten aktiv genutzt werden können, um „viel größere Karten mit mehr Details, höherer Dichte, einer größeren Vielfalt an Gegnern/NPCs und einer insgesamt höheren Wiedergabetreue“ zu erstellen.

Diese Funktionen passen laut Asmussen perfekt zu dem, was man mit dem Spiel erreichen wollte: „Wir wollten nicht mit dem ersten Spiel brechen, weil es so gut ankam, aber wir wollten das Erlebnis weiterentwickeln und verbessern. Mit der neuen Generation konnten wir genau das tun. Und ich glaube, dass dies zu einem echten New-Gen-Erlebnis im Star Wars-Universum führt.“

„Star Wars Jedi: Survivor“ wurde kürzlich verschoben und soll am 28. April 2023 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen.

