Europa-Charts: FIFA 23 und PS5 dominieren im Januar

Im Laufe des Vormittags kam die Meldung auf, dass die PS5 im vergangenen Monat auf dem europäischen Markt im Jahresvergleich einen Verkaufsschub von mehr als 200 Prozent erreichen konnte. Die englischsprachige Publikation Gamesindustry reichte inzwischen eine erweiterte Auswertung der Verkäufe nach.

Demnach wurden auf dem europäischen Markt im vergangenen Monat 493.000 Konsolen verkauft. Die Verkäufe in Großbritannien und Deutschland flossen in diese Zahl nicht mit ein.

Letztendlich konnte ein konsolenübergreifender Anstieg von 15,5 Prozent im Vergleich zum Januar des vergangenen Jahres erzielt werden, der auf den Anstieg der PS5-Verkäufe um 202 Prozent zurückzuführen ist, nachdem die Sony-Konsole im Januar 2022 offenbar nur in sehr geringen Mengen zur Verfügung stand.

Die Verkäufe der Switch, die im vergangenen Monat hinter der PS5 auf Platz 2 landete, sanken im Januar 2023 im Jahresvergleich um elf Prozent, während der Absatz der Xbox Series X/S um 32 Prozent nach unten ging und das Konsolen-Gespann auf den dritten Platz der Rangliste brachte.

Auf den erfassten Europa-Märkten wurden im Januar 1,76 Millionen Zusatzprodukte verkauft, was einem Rückgang von 2,1 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Der DualSense-Controller der PS5 war das meistverkaufte Zubehör. In Europa wurden zudem im vergangenen Monat 1,37 Millionen Punkte- und Abonnementkarten verkauft, was einem Rückgang von vier Prozent gegenüber Januar 2022 entspricht.

Die europäischen Spiele-Charts im Januar

Im Januar 2023 wurden in Europa 12,1 Millionen Spiele verkauft, was einem Rückgang von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Auslöser war offenbar „Pokémon Legends: Arceus“, das im Januar 2022 zahlreiche Spieler mobilisieren konnte. Eine solche Blockbuster-Veröffentlichung fehlte im vergangenen Monat.

„FIFA 23“ konnte sich im Januar 2023 die Chart-Krone holen, gefolgt von „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“. Sie schnitten besser als ein Jahr zuvor ab. „God of War Ragnarök“ fiel auf den fünften Platz.

Nachfolgend die Top 10 des Monats Januar 2023. Die komplette Top 20 mit weiteren Erklärungen findet ihr auf Gamesindustry.

FIFA 23 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) God of War Ragnarok (Sony) Dead Space (EA) Nintendo Switch Sports (Nintendo)* Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* NBA 2K23 (2K Games) Elden Ring (Bandai Namco)

*) Ohne Digitalverkäufe

Als Basis der Statistiken dienen die GSD-Marktdaten, die alle physischen Spieleverkäufe in den wichtigsten europäischen Ländern sowie die digitalen Spieleverkäufe der meisten großen AAA-Publisher berücksichtigen.

