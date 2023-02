PlayStation: Als bestverkaufte Konsolen-Marke ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen

Nachdem die PlayStation 5 seit der offiziellen Markteinführung im November 2022 mit Lieferengpässen zu kämpfen hatte, hieß es vor wenigen Wochen, dass die Konsole ab sofort flächendeckend erhältlich ist.

Passend zu den aktuell steigenden Verkaufszahlen der PS5 dürfen sich die Verantwortlichen von Sony und Sony Interactive Entertainment in dieser Woche über eine besondere Auszeichnung freuen. Demnach wurde die PlayStation als „meistverkaufte Marke für Heimkonsolen“ in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen.

Eine Auszeichnung, die von Sony Interactive Entertainment-Präsident Jim Ryan und Ken Kutaragi, der zu den bekanntesten Köpfen der PlayStation-Geschichte gehört und als Vater von Sonys Konsolengeschäft gilt, entgegengenommen wurde.

Bereits mit der ersten PlayStation, die im Dezember 1994 in Japan und im Sommer 1995 auch im Westen veröffentlicht wurde, gelang es Sony Interactive Entertainment (damals: Sony Computer Entertainment), die bisherigen Platzhirsche Nintendo beziehungsweise Sega zu verdrängen und rund 102,49 Millionen Konsolen abzusetzen. Mit der PlayStation 2 wurde die eigene Dominanz noch weiter ausgebaut.

Bis Ende 2012 verkaufte sich die PlayStation 2 mehr als 155 Millionen Mal und hält bis heute den Titel für die meistverkaufte Heimkonsole aller Zeiten. Während die durchwachsen gestartete PlayStation 3 bis Ende März 2017 rund 87,4 Millionen Abnehmer fand, dominierte die PlayStation 4 die letzte Konsolen-Generation mit 117,2 Millionen verkauften Konsolen bis Ende März 2022.

Ein weiterer Erfolg gelang mit dem ersten Handheld des Unternehmens, der PlayStation Portable. Weltweit verkaufte sich das System bis November 2013 knapp 80 Millionen Mal. Lediglich PlayStation Vita wird als Fehlschlag in die Konzerngeschichte eingehen. Offizielle Verkaufszahlen wurden zwar nie veröffentlicht, Analysten schätzen jedoch, dass sich die Absatzzahlen des kommerziell gescheiterten Handhelds auf gerade einmal 15 bis 16 Millionen Einheiten beliefen.

Weitere Meldungen zur PS5:

Aktuellen Berichten zufolge rechnet Sony Interactive Entertainment in diesem Jahr mit einer steigenden Nachfrage nach der PlayStation 5 und möchte vor allem im Weihnachtsgeschäft zahlreiche Konsolen zur Verfügung stellen. Zudem hielt sich zuletzt hartnäckig das Gerücht, dass in diesem Jahr eine neue Version der PS5 mit einem optionalen Laufwerk veröffentlicht wird, die die bisherigen Versionen der Konsole ersetzt.

Bestätigt wurde das Ganze bislang allerdings nicht.

PlayStation has been certified as „the best-selling home video game console brand in history“ by Guinness World Records. pic.twitter.com/OovDmhzX7B

— Gaming ΔOX❑ (@Amermln) February 13, 2023