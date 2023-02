PS5: Verkaufsanstieg in Europa um 200 Prozent – Bericht

Nachdem Sony zwei Jahre lang mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen hatte und die PS5 nur selten in den Läden oder bei Onlinehändlern anzutreffen war, scheint die Konsole inzwischen deutlich häufiger beim Endkunden anzukommen. Darauf deutet auch ein Vergleich der europäischen Verkaufsstatistiken für den Januar hin.

„Auf den europäischen Märkten sind die PS5-Verkäufe im Januar um 202 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen“, schreibt Christopher Dring, Head of Gamesindustry, auf Twitter.

Across European markets in January, PS5 sales are up 202% compared with the year before (when there were big stock shortages). PS5 was the No.1 console last month, Switch falls to No.2 (sales down 11% compared with Jan 2022), while Xbox Series S and X are No.3 (sales down 32%) — Christopher Dring (@Chris_Dring) February 13, 2023

Zugleich konnte sich die PS5 im vergangenen Januar zur erfolgreichsten Konsole auf dem europäischen Markt aufschwingen, gefolgt von der Nintendo Switch mit elf Prozent weniger Verkäufen als im Januar 2022. Die Xbox Series S und Xbox Series X lagen kamen zusammen auf den dritten Platz. Im Jahresvergleich gingen die Verkäufe um 32 Prozent zurück.

Absolute Zahlen wurden nicht genannt, sodass die Abstände zwischen den Konsolen nicht ausgewertet werden können. Die Platzierungen und der enorme Anstieg gegenüber dem vergangenen Jahr machen aber deutlich, wie sehr die PS5 seit dem Launch von den Lieferschwierigkeiten beeinträchtigt wurde.

Auch in den USA führte die PS5 im Januar die Hardware-Charts an, was sowohl für die Verkäufe als auch für den Umsatz in Dollar gilt. Die Switch kam dort auf Platz 2.

Erfolge mit The Last of Us und neues Modell

Letztendlich war der Januar für PlayStation ein erfolgreicher Monat, der sich auch in anderen Bereichen des Unternehmens bemerkbar machte: „The Last of Us“ von HBO sorgt mit jeder neuen Episode für Schlagzeilen und bringt Millionen neuer potenzieller Spieler in die PlayStation-Welt. Nach dem Start der Serie stiegen die Verkäufe von „The Last of Us“ und „The Last of Us Part 2“ spürbar. Und auch der Verkauf der PS5 dürfte davon profitieren.

Das Ende der Fahnenstange scheint längst nicht erreicht zu sein: Seit Monaten kursiert das Gerücht durch das Internet, dass Sony ein neues Modell der PS5 auf den Markt bringen möchte. Es soll über ein abnehmbares Laufwerk verfügen und die Produktion vereinheitlichen. Das gehe mit einer noch höheren Verfügbarkeit einher, so die ersten Prognosen.

In der kommenden Woche erfolgt der Launch einer weiteren Hardware: PlayStation VR2 erobert den Markt. Die Veröffentlichung erfolgt am 22. Februar 2023 zum Preis von rund 600 Euro. Mehr als 30 Spiele stehen in der Launch-Phase zur Verfügung, darunter „Gran Turismo 7“, das mit einem Update kompatibel gemacht wird.

