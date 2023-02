Stray Blade: Release-Termin zum Action-Rollenspiel steht fest

"Stray Blade" wird in diesem Jahr den hiesigen Markt erobern. Und inzwischen ist auch der präzise Veröffentlichungstermin zum mystischen Abenteuer bekannt.

Nachdem lange Zeit unklar war, wann „Stray Blade“ veröffentlicht werden soll, erfolgte nahezu still und heimlich die Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins, der mittlerweile auch im PlayStation Store und auf Steam gelistet ist.

Demnach wird „Stray Blade“ am 20. April 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Vorbestellungen werden offenbar noch nicht angenommen. Auf Steam und auch im PlayStation Store kann der Titel lediglich in die Wunschliste gepackt werden.

„Stray Blade“ entführt die Spieler in das Tal von Acrea, ehemals ein friedliches Land, das nun durch einen blutigen Krieg in ein Schlachtfeld verwandelt wurde. Der Held des Action-Rollenspiels ist auf mystische Weise an das Tal gebunden, das sich aus zerfallenen Überresten einer ehemaligen Zivilisation, geheimnisvollen Städten und prachtvollen Thronsälen zusammensetzt.

Spielwelt lädt zur Wiederkehr ein

Wie die Schöpfer von Point Blank erläutert haben, wird sich sowohl der Charakter als auch die Spielwelt nach und nach verändern. Jeder Sieg hinterlässt demnach seine Spuren in der Welt und schafft Veränderung. „Besuche die Orte deiner Siege erneut, um zu sehen, was du bewirkt hast. Aber sei auf der Hut: Deine Taten werden auch die Herausforderungen wachsen lassen“, heißt es dazu.

Wir konnten uns im vergangenen Jahr mit „Stray Blade“ beschäftigen und die Erlebnisse in einen Vorschaubericht packen, den ihr euch hier anschauen könnt. Er gewährt weitere Einblicke in die Spielwelt und stellt ebenfalls die Spielmechaniken vor.

„Stray Blade“ erscheint am 20. April 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Mehr zum Spiel ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

