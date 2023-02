PS Plus Extra & Premium: Februar-Neuzugänge offiziell angekündigt

Ein Teil der Überraschung wurde aufgrund eines Leaks schon am Vormittag vorweggenommen, als vier der für Februar 2023 geplanten Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium enthüllt wurden.

So gab der bekannte PS Plus-Leaker „billbil-kun“ bekannt, dass „Horizon Forbidden West“, „Scarlet Nexus“, „Resident Evil 7“ und „Borderlands 3“ den Bibliotheken der höherpreisigen PS Plus-Stufen hinzugefügt werden.

Mittlerweile erfolgte die vollständige Ankündigung, die einen Überblick über die Spiele gewährt, die Abonnenten in Kürze spielen können, ohne die Titel kaufen zu müssen.

PS Plus Extra & Premium im Februar 2023

Spielekatalog für Extra und Premium:

Horizon Forbidden West

The Quarry

Resident Evil 7

Outriders

Scarlet Nexus

Borderlands 3

Tekken 7

Ace Combat 7: Skies Unknown

Earth Defense Force 5

Oninaki

Lost Sphear

I am Setsuna

The Forgotten City

Destroy All Humans!

Klassiker für Premium:

The Legend of Dragoon (PS1)

Wild Arms 2(PS1)

Harvest Moon: Back to Nature(PS1)

Auch wenn die Neuzugänge für Extra und Premium heute angekündigt wurden, müssen Abonnenten eine weitere Woche warten, bis sie auf die neu hinzugekommenen Spiele zugreifen können. Die Freischaltung erfolgt am 21. Februar 2023 voraussichtlich am frühen Vormittag.

Bereits heruntergeladen werden können die Neuzugänge der Essential-Stufe, die seit der vergangenen Woche zum Download bereitstehen. Unsere Meldung dazu und eine Auflistung der „Gratis-Games“ finden interessierte Spieler in der Meldung zu den PS Plus Essential-Neuzugängen für den laufenden Februar.

PS Plus im März 2023

Auch wenn der März noch knapp zwei Wochen auf sich warten lässt, können die Termine für die PS Plus-Veröffentlichungen des kommenden Monats vorhergesagt werden.

Sony schaltet Spiele für PS Plus Essential in der Regel am ersten Dienstag eines Monats frei. Am Mittwoch der Vorwoche erfolgt die Ankündigung. PS Plus Extra und Premium sind in den Wochen nach der Essential-Freischaltung an der Reihe. Daraus lassen sich die folgenden Termine ableiten.

Termine für PS Plus im März 2023:

Essential-Ankündigung am 1. März

Essential-Freischaltung am 7. März

Extra-/Premium-Ankündigung am 15. März

Extra-/Premium-Freischaltung am 21. März

Zu den jeweiligen Ankündigungen und Freischaltungen werdet ihr auf PLAY3.DE rechtzeitig Meldungen mit den entsprechenden Informationen vorfinden.

PlayStation Plus wird in den drei Stufen Essential, Extra und Premium angeboten, die 59,99 bis 119,99 Euro pro Jahr kosten. Schon in der günstigsten Stufe sind die monatlichen Spiele, der Zugriff auf den Online-Multiplayer, der Cloud-Speicher, exklusive Rabatte und das Share-Play enthalten. Ab der Extra-Stufe kommen ein Spielekatalog und Ubisoft+ Classics hinzu. Premium-Abonnenten profitieren vom Klassikerkatalog, Trials und dem Cloud-Streaming.

