PS5 & PS4: PS Plus-Rabatte im PlayStation Store

Im PlayStation Store wurden weitere Angebote freigeschaltet. Im Zuge der "PS Plus Double Discounts" erhalten Abonnenten in dieser Woche zusätzliche Preisnachlässe.

Die Mitgliedschaft bei PlayStation Plus bietet abhängig vom gewählten Paket verschiedene Vorteile, darunter der Zugriff auf zwei Bibliotheken mit Spielen sowie die monatlich wechselnden Games der Essential-Stufe. Auch besondere Rabatte erhalten PS Plus-Abonnementen regelmäßig. Ein solcher Sale ging heute an den Start.

Bei mehr als 400 Angeboten erhalten PlayStation Plus-Mitglieder ab dieser Woche einen zusätzlichen Preisnachlass. Das gilt beispielsweise für „The Last of Us Part 2“, das Abonnenten bereits für 9,59 statt 39,99 Euro erwerben können. Im Fall der Deluxe Edition sind es 19,99 statt 49,49 Euro.

Auch „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ ist im Angebot. Hier können PS Plus-Mitglieder 60 Prozent sparen und den Titel zum Preis von 23,99 statt 59,99 Euro erwerben. Der noch relativ neue „Goat Simulator 3“ ist für 23,99 statt 29,99 Euro im Angebot. „Demon’s Souls“ bekommt ihr für 39,99 statt 79,99 Euro. Allerdings ist der Titel auch im Spielekatalog von PS Plus Extra enthalten. Die Deluxe Edition des Titels wandert für 59,99 statt 99,99 Euro über den Ladentisch.

Biomutant, Nioh und mehr

Wie wäre es mit „7 Days to Die“? PlayStation Plus-Mitglieder bezahlen dafür im Rahmen der neuen Deals nur 5,59 statt 34,99 Euro. Passend zum Launch von „Hogwarts Legacy“ wandert die „LEGO Harry Potter Collection“ zum Preis von 14,39 statt 39,99 Euro über den Ladentisch. Die „Nioh Collection“ kann für 39,99 statt 79,99 Euro gekauft werden. Die „Nioh 2 Remastered – Complete Edition“ gibt es für 34,79 Euro.

Nicht die höchsten Wertungen erhielt „Biomutant“. Doch für 15,99 statt 39,99 Euro können Spieler durchaus einen Blick riskieren. Für den gleichen Preis darf „Judgment“ in die persönliche PSN-Bibliothek gepackt werden. „Wolfenstein 2: The New Colossus“ gibt es schon für 7,99 statt 39,99 Euro.

Das war längst nicht alles. Die neuste Rabattaktion mit zusätzlichen Preisnachlässen für PlayStation Plus-Mitglieder umfasst mehr als 400 Angebote, die im PlayStation Store aufgelistet sind. Auch auf dem PlayStation Blog ist eine Übersicht hinterlegt.

Im PlayStation Store warten auf PlayStation Plus-Mitglieder ebenfalls die neusten Essential-Spiele. Welche Games in der vergangenen Woche freigeschaltet wurden, erfahrt ihr in der hier verlinkten Meldung. Heute werden die Neuzugänge für Extra und Premium angekündigt. Deren Freischaltung erfolgt am Dienstag der kommenden Woche.

