Star Wars – Tales from the Galaxy’s Edge: Quer durch den Weltraum im neuen Trailer

Was PS VR2-Spieler von "Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge" erwarten können, zeigt ein neuer Trailer. Wie die VR-Brille selbst ist das Weltraumabenteuer ab dem 22. Februar erhältlich.

"Star Wars: Tales of the Galaxy's Edge" ist ein VR-Shooter.

Einer der Launch-Titel für PlayStation VR2 wird „Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge“ sein. Hier taucht ihr in die weit entfernte Galaxie ein wie nie zuvor.

Ein Kampf gegen die Erste Ordnung

Um auf das Weltraumabenteuer vorzubereiten, hat Sony Interactive Entertainment einen weiteren Trailer hochgeladen. Hier schaut ihr dabei zu, wie der Protagonist – ein Droiden-Reparaturtechniker – gegen die Erste Ordnung ankämpft. Zur Wehr setzt er sich mit dem Blaster, weshalb ihr euch auf Shooter-Gameplay einstellen könnt.

Während eurer Reise trefft ihr auf bekannte Filmhelden wie C-3PO, R2D2 und Meister Yoda. Aber auch gänzlich neue Figuren kommen vor, wie die Schatzjägerin Lens Kamo und der stürmische Barkeeper Seezelslak.

Alles beginnt auf dem Planeten Batuu, wo ihr eine phänomenale Bruchlandung hinlegt. Ein aufregendes Science-Fiction-Abenteuer liegt vor euch, in dem ihr abwechslungsreiche Schauplätze aus „Star Wars“ besucht. Unter anderem nehmt ihr es mit den Guavianischen Todesbringern auf und infiltriert eine Einrichtung der Ersten Ordnung.

„Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge“ erschien zuerst für Oculus Quest im November 2020. Nun wird das immersive Adventure in überarbeiteter Form für Sonys neue VR-Brille herausgebracht. Alle Funktionen von PS VR2 sollen zum Einsatz kommen. Dazu gehören das Feedback von Headset und Controllern, Eye-Tracking, Foveated Rendering und dynamischer 3D-Sound.

Ab dem 22. Februar sind PlayStation VR2 und „Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge“ im Handel erhältlich. Welche Spiele an diesem Tag sonst noch erscheinen, zeigt unsere Spiele-Übersicht.

