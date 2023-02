Der Herr der Ringe: Embracer Group plant fünf neue Titel im Geschäftsjahr 2023/2024

Im August des vergangenen Jahres überraschte die Embracer Group die Branche mit der Übernahme von Middle-Earth Enterprises. Mit dem Kauf baute der Publisher seinen ohnehin schon stattlichen Markenkatalog weiter aus.

Bekanntermaßen besitzt und verwaltet Middle-Earth Enterprises den Katalog des geistigen Eigentums und die Rechte an Filmen, Videospielen, Merchandise oder Themenparks auf Basis von „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ von J.R.R. Tolkien. Rechte, die mit der Übernahme in den Besitz der Embracer Group übergingen.

Im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts wies das Unternehmen noch einmal darauf hin, dass mit der „Der Herr der Ringe“-Marke ambitionierte Pläne verfolgt werden. Demnach sollen im Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) gleich fünf neue Titel auf Basis der erfolgreichen Marke veröffentlicht werden.

Vier der fünf Titel wurden bereits angekündigt

„Diese Übernahme hat sowohl bei internen als auch bei externen Partnern für das geistige Eigentum von Der Herr der Ringe über verschiedene Medienformate hinweg großes Interesse geweckt“, führte die Embracer Group im Geschäftsbericht aus. „Derzeit sind fünf Spiele von externen Partnern in Produktion, die im Geschäftsjahr 2023/24 erscheinen sollen.“ Vier der besagten Titel sind bereits bekannt.

Zum einen haben wir es hier mit „Der Herr der Ringe: Gollum“ zu tun, das vom Hamburger Studio Daedalic Entertainment entwickelt und im Rahmen der frisch angekündigten „Nacon Connect“ im nächsten Monat zu sehen sein wird. Nummer Zwei im Bunde ist „The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth“, ein Mobile-Titel, der vom US-Publisher Electronic Arts veröffentlicht wird.

Dann wären da noch der Survival-Titel „The Lord of the Rings: Return to Moria“, der exklusiv für den PC beziehungsweise im Epic Games erscheint, sowie ein „Der Herr der Ringe“-Projekt, das aus einer Zusammenarbeit zwischen Private Division and Weta Workshop hervorgeht.

Der fünfte neue Titel hingegen wartet weiter auf seine Ankündigung.

Quelle: Embracer Group

