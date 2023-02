I Am Legend 2: Produzent lässt sich von The Last of Us inspirieren

Vom dicht bewucherten Setting in "The Last of Us" ist Drehbuchautor Akiva Goldsman beeindruckt. Deshalb wird es im zweiten "I Am Legend"-Film einen gewaltigen Zeitsprung geben.

Akiva Goldsman liebt das Setting von "The Last of Us".

Der Endzeitfilm „I Am Legend“ aus dem Jahr 2007 bekommt eine Fortsetzung. Wie die Handlung ungefähr aussehen wird, erklärte Akiva Goldsman im Interview mit Deadline.

Dabei erklärte der Autor und Produzent, dass die Handlung mehrere Jahrzehnte später stattfindet. Die Inspiration dafür war Sonys Action-Adventure „The Last of Us“, das mittlerweile auch als Serie verfügbar ist. Wenn es um das beliebte Franchise geht, bezeichnet sich Goldsman als „besessen“.

Die Natur erobert die Welt zurück

„Ich bin besessen von The Last of Us, wo wir die Welt nach der Apokalypse sehen, aber auch nach einem Zeitraum von 20 bis 30 Jahren. Man sieht, wie sich die Erde die Welt zurückerobert. Und die Frage, was passiert, wenn der Mensch nicht mehr der Hauptbewohner ist, hat etwas Schönes an sich“, erklärte Goldsman.

Weil New York City erneut der Schauplatz des Filmes ist, soll die Umsetzung „besonders anschaulich“ sein. Hier gebe es laut dem 60-jährigen Amerikaner endlose Möglichkeiten. Jedenfalls können sich die Zuschauer darauf einstellen, dass die gesamte Stadt von Pflanzen überwuchert sein wird. Im Vorgänger war das nur bedingt der Fall, weil der Virus-Ausbruch gerade mal drei Jahre her ist.

„I Am Legend“ dürfte damals wiederum als Inspirationsquelle für den ersten „The Last of Us“-Teil gedient haben. So geht es in beiden Handlungen darum, ein Heilmittel zu finden. Außerdem gibt es nur wenige beziehungsweise einen immunen Menschen. Eine Sache hingegen läuft umgedreht ab: Der Protagonist opfert sich im Film, um das Heilmittel zu retten. Im Spiel hingegen entscheidet sich die Hauptfigur gegen ein mögliches Heilmittel, um eine Person zu retten.

Im Übrigen schließt „I Am Legend 2“ an das alternative Ende von Teil eins an, das in der Special Edition enthalten ist. Hier überlebt Robert Neville den letzten Angriff, nachdem er die infizierte Versuchsperson herausgerückt hat. So lässt sich Will Smiths Auftritt erklären, der für seine Hauptrolle zurückkehren wird.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren