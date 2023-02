PlayStation VR2: Weitere Spiele für das Launch-Fenster

Sony hat auf dem deutschsprachigen PlayStation Blog weitere Spiele erwähnt, die im Launch-Fenster der Virtual Reality-Brille für PlayStation VR2 erscheinen sollen.

Der Haken an der Sache: Der Blogartikel wurde inzwischen entfernt, was vermuten lässt, dass die Enthüllung zu früh erfolgte. Womöglich waren aber auch inhaltliche Fehler enthalten. Darauf aufbauend sollten die nachfolgend erwähnten Spiele mit Vorsicht genossen werden.

Vier weitere PSVR2-Spiele

Zu den neu erwähnten Spielen für PSVR2 gehören demnach:

GORN

Wer schon immer einmal in die Welt eines antiken Gladiatoren eintauchen wollte, ist hier richtig. Mit der physikbasierten Kampf-Engine erleben Spieler laut Entwickler blutige Kämpfe gegen verschiedene Gegner. PlayStation VR-Spieler könnten den Titel bereits kennen.

Solaris Offworld Combat 2

Hierbei handelt es sich um ein neues Spiel. Als E-Sportler in einer fernen Zukunft treten Spieler in einem Shooter-Spiel gegeneinander an. Ihr Ziel ist es, mit dem Team einen Kontrollpunkt zu erobern und zu halten. Damit das Spiel dynamisch bleibt, rotiert der Kontrollpunkt alle 30 Sekunden. Um in diesem Wettkampf erfolgreich zu sein, ist laut Entwickler ein gutes Gespür für Teamwork und Koordination unerlässlich.

Der Launch von „Solaris Offworld Combat 2“ wurde zwischenzeitlich bestätigt.

Project Wingman

Dieser Titel ist ähnlich aufgebaut wie „Ace Combat“, nur dass Spieler mit einer VR-Brille selbst ins Cockpit steigen. So werden sie zum Kampfpiloten und behaupten sich in Dogfights. Zudem ist es möglich, verschiedene Bodenziele anzugreifen. Mehr als 20 Jets und rund 40 individuelle Waffen sollen für ausreichend Abwechslung sorgen.

Auf Steam wird der Titel „sehr positiv“ bewertet.

Wanderer Remastered

Mit „Wanderer“ reisen Spieler in die Vergangenheit und haben die Möglichkeit, den Lauf der Geschichte zu beeinflussen. Dabei gilt es, mit Menschen aus verschiedenen Epochen zu interagieren und knifflige Rätsel zu lösen. Ziel ist es, die Zerstörung unserer Zivilisation abzuwenden. Der zugrundeliegende Titel ist bereits für PSVR erhältlich.

Die finale Bestätigung der Spiele für PlayStation VR2 dürfte in den kommenden Tagen oder Wochen folgen. Gerüchten zufolge ist eine kleinere State of Play geplant.

PlayStation VR2 kommt am 22. Februar 2023, also am kommenden Mittwoch, auf den Markt. Bestellungen können weiterhin über PlayStation Direct aufgegeben werden. Auch die Ladestation ist wieder verfügbar.

