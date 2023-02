PS Plus Extra & Premium: Erinnerung – Diese Spiele werden nächste Woche entfernt

Passend zur Enthüllung der Extra- und Premium-Titel, die nächste Woche den Weg in den PlayStation Plus-Dienst finden, sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass gleichzeitig zwölf Spiele entfernt werden. Allzu viel Zeit, diese zu beenden, habt ihr also nicht mehr.

In monatlichen Abständen dürfen sich PlayStation Plus-Abonnenten der Stufen Extra und Premium nicht nur über neue Spiele freuen, die den Weg in den Abo-Dienst finden. Darüber hinaus werden monatlich auch Spiele entfernt.

Der nächste Schwung an Spielen wird wie bereits Ende Januar bestätigt am kommenden Dienstag weichen müssen. Um es euch zu ermöglichen, gewünschte Titel noch zu beenden, sei an dieser Stelle noch einmal an die Spiele erinnert, die ab dem 21. Februar 2023 nicht mehr zum Angebot von PlayStation Plus Extra beziehungsweise Premium gehören werden.

Zu diesen gehören die Remastered-Version des Open-World-Klassikers „GTA: Vice City“, das Adventure „The Book of Unwritten Tales 2“, der Shooter „Metro Exodus“ oder die technisch überarbeitete Neuauflage von „Saints Row: The Third“.

Anbei die Übersicht über alle Titel, die ab Dienstag kein Bestandteil von PlayStation Plus Extra und Premium mehr sein werden.

Diese Spiele werden am 21. Februar 2023 entfernt

Wer auf der Suche nach frischer Spielekost sein sollte, kommt am 21. Februar 2023 trotz allem auf seine Kosten, da am gleichen Tag verschiedene Highlights hinzugefügt werden. Beispielsweise erhalten Extra- und Premium-Abonnenten die Möglichkeit, Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel-Hit „Horizon: Forbidden West“ ohne zusätzliche Kosten nachzuholen.

Zu den weiteren Highlights, die ab dem kommenden Dienstag auf Abonnenten warten, gehören „Resident Evil 7“, der beliebte Loot-Shooter „Borderlands 3“ oder „Outriders“.

Ergänzend zur Enthüllung der neuen Extra- und Premium-Titel kündigte Sony Interactive Entertainment gestern das „Fest der Spiele“ mit exklusiven Rabatten, einem Gewinnspiel und mehr an.

Alle wichtigen Details zum neuen PlayStation Plus-Event haben wir hier für euch zusammengefasst.

