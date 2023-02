Star Wars Jedi Survivor: Gen’Dai als neue Rasse vorgestellt

In "Star Wars Jedi Survivor" trifft der Protagonist Cal Kestis auf eine neue Rasse, die in der Welt eine generationsübergreifende Rolle hat: Es sind die Gen'Dai, die in ihrem langen Leben schon viel zu Gesicht bekamen.

Das später in diesem Jahr erscheinende „Star Wars Jedi: Survivor“ wird Charaktere umfassen, die in “ Star Wars Jedi: Fallen Order“ nicht auftauchten. Einer dieser Charaktere ist der neue Antagonist Rayvis, eine Figur der Gen’Dai-Rasse.

In einem Interview mit IGN verriet Dori Arazi, Cinematic Director bei Respawn, wie Rayvis in die Gesamtwelt des Spiels und in diese spezielle Ära des „Star Wars“-Universums passt. Während Cal Kestis den neuen Charakter Rayvis als Bösewicht betrachten wird, sehen die Gen’Dai die Welt aus einer anderen Perspektive, basierend darauf, wie ihre Spezies altert.

„Was die Gen’Dai so interessant macht, zumindest meiner Meinung nach, ist, dass sie in ihrer eigenen Vorstellung und in ihrer eigenen Welt sehr ritterlich sind“, so der Cinematic Director. „Sie haben einen Kodex, an den sie sich halten. Er bindet sie an einen bestimmten Ehrenkodex für ihr Verhalten. Er bindet sie auch an ihre Geschichte und an das, was von ihrem Volk übrig geblieben ist.“

Eine tragische Geschichte mit Tiefgang

Rayvis sei demnach nicht nur dieser „ruppige Grunzer Nr. 7“, der eine Armee zu Fall bringen kann. Er habe eine lange Vergangenheit, viele Geschichten erlebt und könnte tausend Jahre alt sein.

„Er hat den Aufstieg und Fall von Imperien miterlebt, er hat den Aufstieg und Fall der Jedi miterlebt, er hat den Aufstieg des Imperiums selbst miterlebt. Er hat also eine sehr tragische Geschichte und eine Menge Tiefgang, den wir zu erforschen versuchen“, so Arazi weiter.

Der Lead Writer Danny Homan stimmte dem zu und ergänzte, dass es eine Perspektive für diese langlebige Spezies gibt. „Und wisst ihr, wenn wir an Cals Reise und seine eigenen Erfahrungen denken, bietet jeder Charakter, den er trifft, eine neue Perspektive auf die Jedi und die Republik. Und Rayvis hat das alles schon gesehen.“ Daher kenne er die Schwächen seiner Feinde und wisse, wie er sie ausnutzen kann.

Das komplette Interview zur Gen’Dai-Rasse könnt ihr euch auf IGN durchlesen.

Weitere Meldungen zu Star Wars Jedi Survivor:

„Star Wars Jedi: Fallen Order“ wird nach einer kürzlich erfolgten Verschiebung am 28. April 2023 veröffentlicht. Das neue Abenteuer von Cal Kestis erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

Weitere Meldungen zu Star Wars Jedi: Survivor.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren