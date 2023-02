Wild Hearts: Eine gelungene Alternative zu Monster Hunter? Das sagen die Testwertungen

Über Langeweile können sich Anhänger des Monsterjagd-Genres in diesen Wochen wahrlich nicht beschweren. Nachdem im vergangenen Monat „Monster Hunter Rise“ den Weg auf die PlayStation-Konsolen fand, folgt mit „Wild Hearts“ morgen der nächste Genre-Vertreter.

Entwickelt wurde „Wild Hearts“ von den „Dynasty Warriors“-Machern von Omega Force, die das Genre laut eigenen Angaben durch neue Ideen bereichern möchten. Wie die internationalen Testwertungen verdeutlichen, zieht „Wild Hearts“ im direkten Vergleich mit „Monster Hunter Rise“ wertungstechnisch zwar den Kürzeren, überzeugt laut den Testern aber vor allem durch seine spannenden Kämpfe und interessanten Mechaniken.

Abzüge hingegen gibt es für die technischen Probleme, mit denen der Titel sowohl auf dem PC als auch den Konsolen zu kämpfen hat. Nach etwas mehr als 20 Reviews pendelte sich die PlayStation 5-Version auf Metacritic bei einem Durchschnitt von 80 Punkten ein.

Der verantwortliche Redakteur von Shacknews vergab acht von zehn Punkten und führte aus: „Ich liebte Wild Hearts von dem Moment an, als eine riesige, von Blumen übersäte Ratte mitten in unserem epischen ersten Kampf einen ganzen hoch aufragenden Kirschblütenbaum hervorbrachte, und meine Liebe wuchs nur, als ich seine Waffen, Geräte, Umgebungen, Musik und anderen Kreaturen erlebte.“

Ebenfalls acht von zehn Punkten gab es im Test von Attack of the Fanboy: „Während das Spiel beim Start hier und da in Bezug auf Kameraprobleme, Geschichte und einen Mangel an feindlicher Vielfalt stolpert, schaffen es Koei Tecmos Omega Force und das neueste Spiel von EA immer noch, auf eigenen Beinen zu landen. Ein brillantes Handwerkssystem macht Wild Hearts einzigartig und zu einer schönen Ergänzung des Jagd-Subgenres.“

Auch Push Square spendierte „Wild Hearts“ acht von zehn Punkten: „Wild Hearts ist manchmal ein absolut spannendes Spiel. Es ist ein Spiel, bei dem Sie sich für einen schlecht getimten Ausweichmanöver oder eine verpasste Gelegenheit selbst treten und aus Ihrem Stuhl springen werden, wenn Sie schließlich einen lästigen Gegner mit einem letzten verzweifelten Angriff zu Boden bringen.“

Anbei die Übersicht über die internationalen Testwertungen.

Wild Hearts: So wertet die Presse

Noisy Pixel – 90

Screen Rant – 90

Stevivor – 85

Checkpoint Gaming – 85

WellPlayed – 85

COGconnected – 82

Gamesradar – 80

IGN – 80

Attack of the Fanboy – 80

Destructoid – 80

Push Square – 80

We Got This Covered – 80

Shacknews – 80

Guardian – 60

Die komplette Übersicht über alle Reviews findet ihr auf Metacritic.

