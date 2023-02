Civilization 7: Arbeiten am nächsten Ableger bestätigt – Jake Solomon verlässt Firaxis

Wie der Publisher 2K Games bekannt gab, arbeiten die Entwickler von Firaxis Games aktuell nicht nur an neuen Download-Inhalten zum im Dezember 2022 veröffentlichten „Marvel’s Midnight Suns“.

Darüber hinaus befindet sich der neueste Ableger der beliebten Strategie-Serie „Civilization“ in Arbeit. Als Creative-Director wird ein weiteres Mal Ed Beach fungieren, der der Reihe in den letzten 15 Jahren seinen Stempel aufdrückte und das Gameplay der Reihe mehr als nur einmal sinnvoll erweiterte.

Da ansonsten keine konkreten Details genannt wurden, bleibt abzuwarten, ob wir es hier mit „Civilization 7“ oder einem anders genannten Titel zu tun haben. Ebenfalls offen ließen die Verantwortlichen von 2K Games, wann mit der offiziellen Enthüllung des neuen „Civilization“ zu rechnen ist.

Munteres Stühlerücken bei Firaxis Games

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung des neuen „Civilization“-Projekts bestätigte 2K Games, dass verschiedene Positionen von Firaxis Games neu besetzt werden. Beispielsweise entschloss sich das bisherige Studio-Oberhaupt Steve Martin nach mehr als 25 Jahren im Unternehmen dazu, Firaxis Games zu verlassen. An seine Stelle tritt Heather Hazen, die zuletzt als Chief-Operating-Officer für das im US-amerikanischen Maryland ansässige Studio aktiv war.

Hazen wird die Entwicklungsteams von Firaxis Games leiten und mit dem Studio laut offiziellen Angaben die Mission verfolgen, „die besten Strategie-Titel der Welt“ zu entwickeln. Hazen heuerte im Jahr 2020 bei Firaxis Games an. In der Vergangenheit war sie als Executive-Producerin maßgeblich an der Entwicklung des erfolgreichen Battle-Royal-Shooters „Fortnite“ beteiligt und bekleidete diesen Posten auch bei PopCap Games, wo sie an „Plants vs. Zombies“ sowie „Bejeweled“ mitwirkte.

Ebenfalls von Bord geht nach über 20 Jahren Jake Solomon, der sich als Creative-Director hinter der „XCOM“-Reihe und „Marvel’s Midnight Suns“ einen Namen machte. Wohin sein Weg als nächstes führen wird, verriet Solomon nicht.

Spekuliert wird, dass das neue „Civilization“ für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

Quelle: 2K Games / Firaxis Games

