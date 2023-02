Wildlight Entertainment: Titanfall- und Apex Legends-Veteranen gründen neues Studio

Zum Abschluss der Woche erreichte uns die Meldung, dass unter dem Namen Wildlight Entertainment ein neues Studio gegründet wurde, das sich zu großen Teilen aus Entwicklern zusammensetzt, die in der Vergangenheit bei Respawn Entertainment arbeiteten.

Daher dürfte es auch nicht verwundern, dass die kreative Führung aus diversen „Titanfall“- und „Apex Legends“-Veteranen besteht. Geleitet wird Wildlight Entertainment von Chad Grenier, der in der Vergangenheit als Game-Director für die spielerische Ausrichtung des Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“ verantwortlich war und zudem an den beiden „Titanfall“-Ablegern und der originalen „Modern Warfare“-Reihe arbeitete.

Neben Grenier schlossen sich weitere führende Köpfe, die zuletzt bei Respawn Entertainment tätig waren, dem neuen Studio Wildlight Entertainment an.

Darunter Mohammad Alavi, der als Designer an „Modern Warfare“ sowie „Titanfall“ mitwirkte und bei Respawn Entertainment zuletzt an einem eingestellten Singleplayer-Projekt im „Titanfall“-Universum gearbeitet haben soll. Zu den weiteren Respawn-Veteranen, die ab sofort bei Wildlight Entertainment arbeiten, gehören Lead-Designer Carlos Peneda, Design-Director Jason McCord, Art-Director Jose Zavala, Environment-Art-Director Robert Tuabe und Lead-Technical-Artist Michael Cook.

„Wir sind ein neues, vollständig finanziertes Unterhaltungsstudio, das sich stark darauf konzentriert, große, mutige, originelle Gaming-Universen von epischer Qualität und Größenordnung zu erschaffen“, heißt es auf der offiziellen Website von Wildlight Entertainment.

Weiter führte das Studio aus, dass hinter verschlossenen Türen bereits seit einer ganzen Weile an einer neuen Marke gearbeitet wird. Auch wenn sicherlich der Gedankengang nahe liegt, dass wir es hier mit einem Shooter zu tun haben, wurde das Ganze bislang nicht von offizieller Seite bestätigt.

Auch ist unklar, wann mit der Enthüllung der neuen Marke zu rechnen ist. Hier weist Wildlight Entertainment lediglich darauf hin, dass sich die Spieler und Spielerinnen noch eine Weile gedulden müssen, ehe sie einen Blick auf das erste große Projekt des neuen Studios werfen dürfen.

For the last year, I’ve been hard at work creating a new game studio comprised of some of the most amazing developers from my previous time on CoD, Titanfall, and Apex Legends. Today we get to announce Wildlight Entertainment @WildlightEnt pic.twitter.com/hYRTlj8QfP

— Chad Grenier (@ChadGrenier) February 16, 2023