Hogwarts Legacy: Wie steht es um den DLC-Support?

Wird es für "Hogwarts Legacy" weitere Inhalte per Download geben? Der Game Director Alan Tew nahm sich dieser Frage an und sorgte für Ernüchterung.

„Hogwarts Legacy“ legte weltweit einen erfolgreichen Launch hin, der auch den Blockbuster „Elden Ring“ in den Schatten stellen konnte. Doch wie sieht es abgesehen von allgemeinen Qualitäts-Updates, darunter der neuste PS5-Patch, mit weiteren Download-Zusätzen aus?

Die englischsprachige Publikation IGN konnte einige Worte mit Alan Tew, dem Game Director von „Hogwarts Legacy“, wechseln, der auf die Frage einging, ob es Pläne für DLCs gibt. Die Antwort war allerdings ernüchternd.

„Wir haben uns wirklich den Kopf zerbrochen, um [Hogwarts Legacy] zum Leben zu erwecken“, so Tew. „Deshalb gibt es im Moment keine aktuellen Pläne für DLC.“

Das muss natürlich nicht bedeuten, dass „Hogwarts Legacy“ langfristig betrachtet nicht mit Zusatzinhalten unterstützt wird. Vor allem der aktuelle Hype und die daraus resultierenden Verkäufe des Titels dürften den Support lukrativ erscheinen lassen. Zumindest in naher Zukunft bleibt es aber offenbar bei den bereits veröffentlichten Inhalten.

Sollte es keine Zusatzinhalte geben, wäre „Hogwarts Legacy“ immerhin ein weiteres Beispiel dafür, dass auch in der heutigen Zeit vollständige und in sich geschlossene Spiele veröffentlicht werden können.

Exklusive Quest für PlayStation

Zumindest PlayStation-Spieler können auf eine Zusatz-Quest zugreifen, die Spieler mit einem besonderen Laden konfrontiert. Angekündigt wurde diese Quest schon im vergangenen Jahr mit einem Trailer.

„Hogwarts Legacy“ ist ein Action-Rollenspiel, das in der von J.K. Rowling geschaffenen Welt von „Harry Potter“ angesiedelt ist. Spieler haben darin die Möglichkeit, ihren eigenen Charakter zu erstellen und den Unterricht zu besuchen, Zaubersprüche zu lernen, Hogwarts und seine Umgebung zu erkunden und mit anderen Schülern und Charakteren aus der Zaubererwelt zu interagieren.

Das könnte euch ebenfalls zu Hogwarts Legacy interessieren:

Die Veröffentlichung von „Hogwarts Legacy“ erfolgte am 10. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Ebenfalls sind Versionen für die Last-Gen-Konsolen und die Switch geplant. Sie erscheinen am 4. April bzw. im Fall der Switch am 25. Juli.

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren