Resident Evil 4 Remake: Bei zu realistischem Sound würde die Essenz verloren gehen

Gestern berichteten wir, dass keine einzige Melodie aus dem Original 1:1 übernommen wurde. Genau so sieht es bei den Soundeffekten aus, die Capcom ausnahmslos alle neu erstellt hat.

Manche basieren jedoch auf dem Original und wurden lediglich modifiziert. Wer den 2005 veröffentlichten Ableger gespielt hat, sollten die überarbeiteten Geräusche laut Sound Director Hiroshi Tamura wiedererkennen.

Tamura über die Tongestaltung im Allgemeinen: „Bei der Neuauflage wollten wir dem Sound im gesamten Spiel große Aufmerksamkeit schenken. Wir haben sehr darauf geachtet, dass der Sound sich gut anfühlt, dass der Realitätssinn erhalten bleibt und dass diese beiden Punkte nebeneinander bestehen.“

Laut dem Sound Director sei es für Capcom an sich nicht schwer, eine möglichst realistische Soundkulisse zu produzieren. Allerdings würde die Essenz des Originals verloren gehen, wenn das Team all seine Möglichkeiten ausschöpft. Aus diesem Grund haben sich die Sound-Verantwortlichen in bestimmten Fällen etwas zurückgehalten.

Hyperrealistische Umgebungsgeräusche

Welche Situationen wiederum „hyperrealistisch“ ausfallen sollen, erklärte Tamura anhand der Umgebungsgeräusche. Diese bestehen aus Innen- und Außengeräuschen, zudem sind hier jede Menge Zufallsklänge enthalten. Beispiele dafür sind Tierschreie, ein Knarren des Hauses und herunterfallende Kieselsteine.

Unter anderem spielen Windgeräusche eine wichtige Rolle: „Wenn du dich in einem Raum befindest, hörst du das Geräusch des Windes, je näher du dich einer Öffnung in diesem Raum, wie einem Fenster oder einer Tür, befindest. Wenn du im Freien bist, werden Geschwindigkeit und Richtung des Windes von der GPU in Echtzeit berechnet. Auf diese Weise ist das Geräusch des Windes realistisch und passt zu dem, was du auf dem Bildschirm siehst, wodurch ein Gefühl der Immersion entsteht.“

Weitere Beispiele sind raschelndes Gras, sich bewegende Blätter und Wettergeräusche wie fallende Regentropfen. All diese Umgebungsgeräusche wurden der realen Welt nachgeahmt.

Schüsse sind vom Realismus ausgenommen

Bei den Schüssen hat sich Tamura und sein Team anders entschieden: „Je mehr man sich einem realistischen Schussgeräusch nähert, desto weniger fühlt es sich beim Spielen gut an. Das echte Geräusch eines Schusses ist ziemlich kalt und mechanisch, und wenn man es so in einem Spiel verwendet, fühlt es sich nicht gut an. Wir gleichen also den Realismus der Umgebungsgeräusche mit Action-Sounds aus, die so geschaffen wurden, dass sie sich gut anfühlen, und dieser Kontrast führt zu einem insgesamt besseren Erlebnis.“

Darüber hinaus beantwortete Tamura die Frage, welchen Gegner er besonders gerne überarbeiten wollte. Er nannte den Bossgegner Del Lago, der eigentlich nicht viele Geräusche mache. Trotzdem war viel Trial-and-Error notwendig, um den richtigen Sound zu finden.

Ob die Horror-Neuauflage nicht nur vom Sound, sondern auch vom Gesamtpaket her überzeugen kann, erfahren wir am 24. März. Dann erscheint „Resident Evil 4“ für PS5, PS4, Xbox Series X/S und PC.

