Sonic the Hegdehog: Nach Sonic Frontiers möglicherweise auch neuer 2D-Titel in Entwicklung

Nach dem überraschend großen Erfolg von "Sonic Frontiers" hat Sega bereits Pläne für die weitere Zukunft der Reihe. Und obwohl das bislang als ausgeschlossen galt, soll wohl auch einer neuer 2D-Ableger in Entwicklung sein, was viele Fans freuen dürfte.

Mit „Sonic Frontiers“ hat Sega letzten November eine neue Ära der Spielereihe eingeläutet und den zerrütteten Ruf des ikonischen Rennigels wieder etwas gerade gerückt. Die Verkaufszahlen des neuen Open-World-Abenteuers liegen aktuellen Infos zufolge wohl deutlich über dem, was Entwickler und Publisher erwartet hatten.

Bereits bei der Ankündigung des Spiels wurde verkündet, dass „Sonic Frontiers“ die Grundlage für die zukünftigen Ableger der Reihe darstellen soll. Ein Nachfolger ist bereits im Gespräch. Und obwohl es eigentlich Segas Plan war, sich auf diese neuen Spiele zu fokussieren, gibt es nun Hinweise, dass es ein eventuelles Comeback der 2D-Sonic-Abenteuer geben könnte. Viele mögen die zweidimensionalen Ableger um einiges lieber und auch die Wertungen waren für diese meist deutlich besser.

Sonic-Producer teast neues 2D-Sonic auf Twitter an

Zwar ist erst ein paar Monate vor „Sonic Frontiers“ das 2D-Jump ’n Run „Sonic Origins“ erschienen. Das war jedoch auch nur eine Kompilation alter Spiele für die neuen Konsolen. Ein komplett neues Sonic in 2D wäre für viele Fans ein Highlight.

Vor kurzem hat nun Sonic-Producer Morio Koshimoto auf Twitter einem Fan geantwortet, der ihn fragte, ob er ein Spiel wie „Sonic the Hedgehog 4“ noch einmal erwarten dürfe. „Sonic the Hedgehog 4“ ist ein 2D-Sonic-Jump ’n Run, das damals in Zusammenarbeit mit „Dimps“ entstanden ist.

Die Antwort Koshimotos ließ viele Fans hoffnungsvoll werden. Denn laut ihm gebe es abseits der diversen 3D-Sonic-Ableger, die in den nächsten Jahren kommen sollen, noch ein „side-scrolling Game“, auf dass sich die Leute freuen können.

Wie es aussieht arbeitet man bei Sega also tatsächlich an einem neuen Sonic in 2D. Offiziell bestätigt, geschweige denn angekündigt ist jedoch noch nichts. Es bleibt also abzuwarten, ob sich diese Vermutung bewahrheitet und wie das neue Spiel dann aufgebaut sein wird. Mit Fanlieblingen wie „Sonic Rush“ oder „Sonic Mania“ hat Sega aber durchaus eine gute Grundlage für das nächste Highlight.

