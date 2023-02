Gran Turismo 7: Update 1.29 mit PSVR2-Support, 5 Autos, neuer Strecke und GT Sophy-KI

„Gran Turismo 7“ wird morgen mit dem Update 1.29 erweitert. Damit finden unter anderem fünf neue Fahrzeuge den Weg in das Spiel. Zu den weiteren Neuerungen gehören der VR-Modus für PlayStation VR2 und weitere Inhalte, die auf der offiziellen Seite von Polyphony Digital aufgelistet wurden.

Nachdem die neuen Fahrzeuge am Wochenende zunächst nur anhand ihrer Silhouetten identifiziert werden konnten, steht nun fest, dass es sich um die folgenden Neuzugänge handelt:

Citroën DS 21 Pallas ‘70

Honda RA272 ‘65

Italdesign EXENEO Vision Gran Turismo Street Mode

Italdesign EXENEO Vision Gran Turismo Offroad Mode

Porsche 911 Carrera RS (901) ‘73

Auch eine neue Rennstrecke ist dabei. Es ist der „Grand Valley Highway 1“ mit einer Streckenlänge von 5.099 Metern. Der Kurs hat einen Höhenunterschied von 97 Metern und die Anzahl der Kurven wird mit 18 angegeben. Die längste Gerade ist 995 Meter lang.

„Mit Grand Valley kehrt ein Klassiker von Gran Turismo im brandneuen Look zurück. Das komplette Highway 1-Layout ist ein schwieriger Parcours, der Vollgas-Hochgeschwindigkeitsabschnitte sowie enge, gewundene technisch anspruchsvolle Kurven bietet“, so Polyphony Digital.

Nutzer von Scapes können sich wiederum auf die Drift-Bühne einstellen und Fahrzeuge in entsprechenden Situationen fotografieren. Nach der Aktualisierung erwartet Spieler zunächst ein Tutorial, das die ersten Schritte zum Aufnehmen von Drift-Fotos erklärt.

Update 1.29 mit VR-Support

Highlight des neuen Updates für „Gran Turismo 7“ ist allerdings der neue VR-Modus, der nur für die PS5-Version zur Verfügung steht und ebenfalls den Besitz des neuen Virtual Reality-Headsets PlayStation VR2 voraussetzt.

Nach der Aktualisierung können fast alle Modi von „Gran Turismo 7“ in der virtuellen Realität erlebt werden. Eine Ausnahme bildet der Zwei-Spieler-Splitscreen-Modus.

Spieler erhalten ebenfalls einem Zugang zum „VR-Showroom“, in dem sie sich Fahrzeugmodelle „mit superhoher Auflösung und in einer Vielzahl an Umgebungen und Lichtverhältnissen ansehen können“.

Tretet gegen eine besondere KI an

Ebenfalls den PS5-Spielern vorbehalten ist die begrenzte Veranstaltung „Gemeinsam fahren“, in der die Spieler in Rennen gegen GT Sophy antreten müssen. Es ist ein KI-Renn-Agent, der von Sony AI in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment und Polyphony Digital entwickelt wurde.

Während des Veranstaltungszeitraums können Spieler über das Banner rechts oben auf der Weltkarte auf das Event zugreifen. Als Voraussetzung gilt mindestens die Sammlerstufe 6.

Alle weiteren Details zum „GT7“-Update 1.29 mit zahlreichen Bildern sind auf der offiziellen Webseite von „Gran Turismo 7“ aufgeführt.

„Gran Turismo 7“ kam im März 2022 für PS4 und PS5 auf den Markt. Nachfolgend zeigt ein Trailer, was Spieler mit dem morgigen Update erwarten können:

