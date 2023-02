Horizon Forbidden West: Die teuerste Medien-Produktion in der Geschichte der Niederlande?

In der vergangenen Woche feierten die Entwickler von Guerrilla Games den ersten Geburtstag des Action-Rollenspiels „Horizon: Forbidden West“ und begingen das Jubiläum unter anderem mit kostenlosen Avataren.

Ergänzend zu diesem Geschenk an die Community machen aktuell Gerüchte um das Budget des erfolgreichen Titels die Runde. Wie in der Trivia-Sektion von IMDB entdeckt wurde, soll sich das Budget von „Horizon: Forbidden West“ auf stattliche 110 Millionen Euro beziehungsweise 118 Millionen US-Dollar belaufen haben.

Sollten sich diese Angaben bewahrheiten, dann hätten wir es bei bei Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel mit der größten Medien-Produktion in der Geschichte der Niederlande zu tun. Auch wenn die Angaben von IMDB in der Regel zutreffend sind, wurden diese bisher weder von Guerrilla Games noch von Sony Interactive Entertainment bestätigt.

Wie geht es mit der Marke weiter?

Über Langeweile können sich Fans der „Horizon“-Marke in den kommenden Monaten nicht beschweren. Zum einen arbeiten die Jungs und Mädels von Guerrilla Games an der „Burning Shores“ genannten Download-Erweiterung zu „Horizon: Forbidden West“, die am 19. April 2023 veröffentlicht wird. Wie es in der offiziellen Ankündigung des Add-ons hieß, entschieden sich die Entwickler von Guerrilla Games aus technischen Gründen dazu, „Burning Shores“ ausschließlich für die PlayStation 5 zu veröffentlichen.

Wer „Horizon: Forbidden West“ lediglich für die PlayStation 4 sein Eigen nennt, geht leider leer aus. Ein weiteres „Horizon“-Projekt entstand in Zusammenarbeit mit den Firesprite Studios. Die Rede ist vom VR-Spin-off „Horizon: Call of the Mountain“, das exklusiv für PlayStation VR2 veröffentlicht und zu den Launch-Titeln des am 22. Februar 2023 erscheinenden Virtual-Reality-Headsets gehören wird.

Aufgrund des kommerziellen Erfolges von „Horizon: Forbidden West“ dürfte wohl auch ein Nachfolger lediglich eine Frage der Zeit sein. Offiziell bestätigt wurde dahingehend allerdings noch nichts.

