Star Wars Jedi Survivor: Video gibt Infos über neue Gegner für Cal

Bald erscheint "Star Wars Jedi: Survivor" und verspricht ein großartiges Abenteuer im "Star Wars"-Universum rund um den jungen Jedi Cal Kestis. In den letzten Tagen wurden einige Videos veröffentlicht, die neue Infos zum Blockbuster-Titel liefern. Unter anderem wurde eine Reihe an neuen Gegnern vorgestellt, auf die Cal in seinem zweiten Abenteuer treffen wird.