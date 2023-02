Xbox Series X/S: Microsoft erhöht Preise in Schweden – Bericht

Berichten zufolge hat Microsoft in Schweden die Preise der Xbox Series X und Xbox Series S angehoben, nachdem bereits im Januar eine derartige Ankündigung für den japanischen Markt erfolgte.

Nachdem Sony im vergangenen Jahr die Preise der PS5 anhob und Käufer seitdem 50 Euro mehr in die Hardware investieren müssen, zieht offenbar auch Microsoft schrittweise nach.

Ende Januar kam es in Japan zu einer Erhöhung der Verkaufspreise der Xbox Series X und Xbox Series S. Und heute folgte eine ähnliche Meldung für Schweden, wo künftig offenbar mehr in die Hardware investiert werden muss. Darauf deutet ein Blick in den lokalen Xbox Store hin.

Der Preis der Xbox Series X stieg demnach von 5.695 SEK (515 Euro) auf 6.195 SEK (560 Euro), während die Xbox Series S in Schweden statt 3.595 SEK (325 Euro) fortan 3.894 SEK (352 Euro) kosten soll. Eine formelle Ankündigung scheint es allerdings noch nicht zu geben.

Zum Vergleich: Die offizielle Preisempfehlung der PS5 liegt in Europa seit August 2022 bei 449,99 Euro für die Digital Edition und 549,99 Euro für das Modell mit Laufwerk. Berichten zufolge werden beide im Laufe des Jahres durch ein neues PS5-Modell mit einem abnehmbaren Laufwerk ersetzt.

Preiserhöhungen schon 2022 angedeutet

Dass es früher oder später zu Preisanhebungen kommen könnte, betonte der Xbox-Chef Phil Spencer schon im vergangenen Jahr. „Ich denke, dass wir irgendwann die Preise für bestimmte Dinge anheben müssen. Aber vor den Feiertagen hielten wir es für wichtig, die Preise beizubehalten“, so seine Worte vor dem Weihnachtsfest. „Wir haben den Preis für unsere Konsole gehalten, wir haben den Preis für Spiele […] und unser Abonnement gehalten. Ich glaube nicht, dass wir das ewig schaffen werden.“

Das heißt, höhere Preise für das neuste Xbox-Konsolen-Duo in anderen Ländern könnten durchaus folgen, nachdem auch First-Party-Spiele künftig mehr kosten sollen. An den Xbox Game Pass traute sich Microsoft bisher jedoch nicht heran.

Doch auch PlayStation-Spieler werden seit einiger Zeit mit größeren Geldbeträgen zur Kasse gebeten. Schon vor der anfangs erwähnten PS5-Preiserhöhung wurden die für First-Party-Spiele fälligen Beträge angehoben. Und auch der DualSense Edge-Controller zum Preis von rund 240 Euro und das am Mittwoch erscheinende Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 zum Preis von nahezu 600 Euro gibt es nicht zum Schnäppchenpreis.

