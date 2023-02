Sons of the Forest: Neuer Trailer ermöglicht einen Blick auf den Multiplayer

Sons of the Forest:

Zumindest auf dem PC startet das Survival-Abenteuer "Sons of the Forest" in dieser Woche in den Early-Access. Passend dazu steht ein neuer Trailer zur Ansicht bereit, der euch einen Blick auf die Mulitplayer-Komponente ermöglicht.

"Sons of the Forest" erscheint auf den Konsolen etwas später.

Mit „Sons of the Forest“ entsteht bei den Indie-Entwicklern von Endnight Games aktuell der offizielle Nachfolger zum Überraschungshit „The Forest“.

Wie sich bereits herumgesprochen haben dürfte, wird sich das Studio zunächst auf die PC-Version von „Sons of the Forest“ konzentrieren, die in dieser Woche in die Early-Access-Phase startet. Passend dazu stellte Endnight Games einen frischen Trailer zum Nachfolger bereit, der euch einen Blick auf die Mehrspieler-Komponente von „Sons of the Forest“ ermöglicht.

Bis zu acht Spieler und Spielerinnen stehen hier vor der Aufgabe, gemeinsam ihr Überleben zu sichern, indem sich eine Basis unterhalten, lebenswichtige Ressourcen sammeln oder sich gegen allerlei Gegner verteidigen.

Konsolen-Version möglicherweise erst 2024

Offiziellen Angaben zufolge soll „Sons of the Forest“ auf dem PC über einen Zeitraum von sechs bis acht Monaten im Early-Access-Programm getestet und weiterentwickelt werden. Das von den Entwicklern von Endnight Games verfolgte Ziel: Die bestmögliche Version des Survival-Abenteuers zu erschaffen und anschließend in einer finalen Version zu veröffentlichen.

Im Rahmen der Early-Access-Phase soll „Sons of the Forest“ kontinuierlich optimiert und mit Updates weiterentwickelt werden. Versprochen werden hier neue Spielmechaniken, Erweiterungen der Geschichte oder neue Inhalte wie Gegenstände und Blaupausen. Darüber hinaus werden sich die Entwickler natürlich das Feedback der Community zu Herzen nehmen und auf Basis dessen nachbessern.

Da der Fokus wie eingangs erwähnt auf der PC-Version liegt, die möglicherweise bis Ende Oktober in der Early-Access-Phase verweilt, könnten die Konsolen-Umsetzungen von „Sons of the Forest“ erst 2024 folgen. Bestätigt wurde dahingehend allerdings noch nichts.

Die Early-Access-Fassung von „Sons of the Forest“ startet am kommenden Donnerstag, den 23. Februar 2023.

