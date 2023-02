State of Play: Nächste Ausgabe findet am Donnerstagabend statt

State of Play:

In dieser Woche findet eine neue State of Play statt. Welche Spiele wird Sony Interactive Entertainment dieses Mal in den Mittelpunkt stellen?

Eine Frage, die sich viele in den letzten Monaten immer wieder stellten: „Wann wird Sony wieder etwas Neues zeigen?“ Zwar hat der Publisher keinen großen Showcase angekündigt, jedoch wird in dieser Woche eine neue State of Play stattfinden.

PlayStation VR2-Spiele und der Suicide Squad

Sony Interactive Entertainment möchte am kommenden Donnerstag, den 23. Februar 2023 um 22 Uhr in einer State of Play einen Ausblick auf „einige der heißerwarteten Spiele“ der Third-Party-Partner gewähren. Darüber hinaus werden fünf PlayStation VR2-Spiele vorgestellt, die im Laufe dieses Jahres noch veröffentlicht werden sollen.

Jedoch wird der Fokus auf dem kommenden Actionspiel „Suicide Squad: Kill the Justice League“ liegen, das bereits am 26. Mai 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erscheinen wird. Das neue Abenteuer aus dem Hause von Rocksteady Games („Batman: Arkham“-Reihe) wird insgesamt 15 Minuten der State of Play einnehmen. Dementsprechend kann man gespannt sein, welche Gameplay-Details die Entwickler enthüllen werden.

Zum Spiel heißt es von offizieller Seite: „Suicide Squad bietet eine außergewöhnliche Geschichte, die in der weitläufigen offenen Welt von Metropolis spielt. Kill the Justice League bringt die vier DC-Superschurken auf Kollisionskurs mit einer eindringenden außerirdischen Macht und den DC-Superhelden, die jetzt alles daran setzen, die Stadt zu zerstören, die sie einst zu schützen geschworen haben. Im Suicide Squad muss man derweil die tödlichen Sprengsätze im Auge behalten, die in ihre Köpfe implantiert wurden. Beim ersten Anzeichen von Widerstand könnten sie explodieren.“

Die State of Play wird man sowohl über YouTube als auch Twitch verfolgen können. Die entsprechenden Neuigkeiten werden wir euch selbstverständlich aufbereiten.

