Tekken 8: Devil-Transformation inklusive – Gameplay-Trailer feiert Kazuya Mishimas Comeback

Im September des vergangenen Jahres kündigte Bandai Namco Entertainment die laufenden Arbeiten an „Tekken 8“ an, das sich für den PC sowie die Konsolen der aktuellen Generation in Entwicklung befindet.

Am heutigen Dienstag Vormittag versorgte uns der japanische Publisher mit einem frischen Gameplay-Trailer zum kommenden Fighting-Titel, mit dem das Comeback eines alten Bekannten gefeiert wird. Die Rede ist von Kazuya Mishima, der sich in der Geschichte der „Tekken“-Serie vom Protagonisten zu einem Bösewicht entwickelte und in „Tekken 8“ ebenfalls mit von der Partie sein wird.

Im neuen Trailer wird euch ein Blick auf die durchschlagskräftigen Manöver von Kazuya Mishima ermöglicht. Auch seine Devil-Transformation ist wieder enthalten und wird im Kampf eine wichtige strategische Rolle spielen.

Offensiver Spielstil soll belohnt werden

Wie die Entwickler von Bandai Namco Entertainment in diesem Monat bestätigten, wird das „Rage Drive“-System der Vorgänger in „Tekken 8“ entfernt. An dessen Stelle werden verschiedene Mechaniken treten, mit denen Spieler und Spielerinnen belohnt werden sollen, die einen offensiven Kampfstil verfolgen.

Zudem wird es wie in „Tekken Tag Tournament“ möglich sein, einen Teil der Gesundheit zu regenerieren, indem gegnerische Attacken und Combos aktiv geblockt werden. Durch erfolgreiche Blocks wird ein Teil des zuletzt erlittenen Schadens in weißer Farbe dargestellt. Dies ist die Gesundheit, die wiederhergestellt werden kann, indem ihr eurerseits in die Offensive geht und schnell direkte Treffer landet.

Ebenfalls versprochen werden verschiedene Spielhilfen, mit denen es auch Neulingen ermöglicht werden soll, wuchtige Manöver und durchschlagskräftige Combos auf den Bildschirm zu zaubern. Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Tekken 8“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Einen handfesten Releasetermin spendierte Bandai Namco Entertainment dem Fighting-Titel bisher leider nicht.

