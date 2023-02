The Expanse: Erkundung, Dialoge und mehr im kommentierten Entwickler-Gameplay

"The Expanse: A Telltale Series" wird von Deck Nine Games entwickelt.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Telltale arbeiten die „Life is Strange: True Colors“-Macher von Deck Nine Games aktuell am Adventure „The Expanse: A Telltale Series“.

Nachdem die beiden Studios erst vor wenigen Tagen einen neuen Trailer zur Videospiel-Umsetzung der erfolgreichen Science-Fiction-Serie veröffentlichten, wurden wir nun mit einem knapp zehn Minuten langen Gameplay-Video versorgt. Dieses liefert uns nicht nur umfangreiche Eindrücke aus „The Expanse: A Telltale Series“ und zeigt die Protagonistin Camina Drummer bei der Erkundung eines zerstörten UNN-Raumschiffs.

Darüber hinaus kommen verschiedene kreative Köpfe von Deck Nine Games zu Wort und gehen etwas näher auf das Adventure ein – darunter Game-Director Stephan Frost.

Nehmt Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte

Die Geschichte von „The Expanse: A Telltale Series“ setzt in einer fiktiven Zukunft ein, in der die Menschheit bei der Erkundung und der Besiedlung der Galaxie große Fortschritte machte. So gelang es den Menschen, sowohl den Mars als auch dessen Asteroidengürtel zu kolonisieren.

Eine Entwicklung, die mit der Zeit zu Konflikten zwischen den Erdenbewohnern, den Marsianern und den Bewohnern der Asteroidengürtel führte, die sich im schlimmsten Fall zu einem weitreichenden Krieg entwickeln könnten. Ihr übernehmt die Kontrolle über die Protagonistin Camina Drummer, die versucht, in diesem Konflikt zu vermitteln.

Gleichzeitig erforscht sie mit ihrer Crew die Asteroidengürtel auf der Suche nach einem wertvollen Schatz und sieht sich dabei unter anderem mit einer Meuterei konfrontiert.

„The Expanse: A Telltale Series“ Erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin für die Konsolen und den PC.

