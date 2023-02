The Lords of the Fallen: Näher an Elden Ring, als es beabsichtigt war

The Lords of the Fallen:

Während sich „Lords of the Fallen“ aus 2014 das ursprüngliche „Dark Souls“ zum Vorbild nahm, soll sich auch das Sequel/Reboot „The Lords of the Fallen“ recht nah an einem Spiel von FromSoftware halten. Die Ähnlichkeiten zu „Elden Ring“ sollen sogar dramatischer sein, als es eigentlich beabsichtigt war.

Im August 2022 kündigte das Studio Hexworks das Sequel/Reboot von „Lords of the Fallen“ aus dem Jahr 2014 an. Mit „The Lords of the Fallen“ will man sich dem beliebten Action-Genre der Soulslikes nähern, das von den japanischen Begründern FromSoftware beherrscht wird.

Wie die Entwickler nun verrieten, hat sich „The Lords of the Fallen“ näher an „Elden Ring“ entwickelt, als man es gewollt hat. Die beiden Spiele hätten mehr Gemeinsamkeiten, als es Hexwork lieb war.

„The Lords of the Fallen“ hatte einen Boss, der wie Malenia war

In einem Interview mit dem Edge Magazine erzählte Creative Director Cezar Virtosu, dass sich sein Team „auf einen Schlag“ vorbereitete, als FromSoftware „Elden Ring“ vorstellte. Laut Virtosu, der zuvor an „Marvel’s Avengers“ mitgearbeitet hat, hätten die Arbeiten an „The Lords of the Fallen“ bereits vor der Ankündigung von FromSoftwares aktuellsten Spiel begonnen. Umso geschockter war das Studio, als sie einige Ähnlichkeiten zu ihrem eigenen Werk entdeckten.

So wurde in den ersten Werbematerialien zu „Elden Ring“ oft ein Morgenstern gezeigt, eine Waffe, die auch in „The Lords of the Fallen“ eine große Rolle einnehmen soll. „Das hat uns innerlich umgebracht“, so Virtosu. Noch schlimmer war es, als das Team feststellte, dass einer ihrer Bosse „fast identisch“ mit Malenia aus „Elden Ring“ war.

Wie Deck 13, der Entwickler von „Lords of the Fallen“, macht auch Hexworks kein Geheimnis daraus, wie sehr ihnen die Spiele von FromSoftware als Inspiration dienen. „Miyazaki ist unser Vater und unser Großvater“, erklärt Virtosu. „Ohne ihn hätten wir keine Arbeit.“ Dies würde jedoch auch bedeuten, dass die Erwartungen an „The Lords of the Fallen“, das voraussichtlich im Laufe dieses Jahres für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen soll, immens hoch sind.

Quelle: GamesRadar

