Call of Duty: Microsoft bestätigt – Deal zwischen Sony und Activision läuft 2024 aus

Bisher war unklar, wie lange der exklusive "Call of Duty"-PR-Deal zwischen Sony Interactive Entertainment und Activision noch Bestand haben wird. Licht ins Dunkel brachte in einem aktuellen Interview Microsofts Präsident Brad Smith.

"Call of Duty": Sony Interactive Entertainment sicherte sich in den letzten Jahren einen exklusiven PR-Deal.

Dank eines exklusiven Deals zwischen Sony Interactive Entertainment auf der einen und Activision auf der anderen Seite kam die „Call of Duty“-Community auf den PlayStation-Konsolen in den letzten Jahren immer wieder in den Genuss zeitexklusiver Inhalte.

Da es die beiden Parteien stets vermieden, sich näher zu dem PR-Abkommen an sich zu äußern, war bisher unklar, wie lange der Exklusiv-Vertrag noch Bestand haben wird. Im vergangenen Jahr erreichte uns das Gerücht, dass dies bis 2025 der Fall sein wird.

Für Klarheit sorgte mit Brad Smith nun niemand geringeres als der Präsident von Microsoft, der in einem aktuellen Statement noch einmal auf das 10-Jahres-Angebot zur „Call of Duty“-Reihe einging, das verschiedenen Parteien wie Sony Interactive Entertainment oder Nintendo unterbreitet wurde.

Im Zuge des Statements wies Smith zudem darauf hin, dass das PR-Abkommen zwischen Sony Interactive Entertainment und Activision im nächsten Jahr auslaufen wird.

Smith hebt Parität auf allen Plattformen hervor

„Was wir Sony anbieten, ist dasselbe, was wir Nintendo und Nvidia angeboten haben, insbesondere für Call of Duty: Eine 10-Jahres-Vereinbarung, die rechtsverbindlich ist. Wenn wir eine neue Version von Call of Duty auf der Xbox herausbringen, wird es am selben Tag, zu denselben Bedingungen und mit denselben Funktionen auch auf Sonys PlayStation verfügbar sein“, führte Smith aus.

„Das sorgt wirklich für Parität. Ich denke, jeder, der sich das angesehen hat, würde sagen, dass es ein besseres Geschäft für Sony ist als das, das sie derzeit mit Activision Blizzard haben und das im nächsten Jahr ausläuft“, so Smith weiter. Somit dürfen sich „Call of Duty“-Spieler auf den PlayStation-Konsolen 2023 und 2024 weiter über zeitexklusiven Content freuen.

Unbestätigten Berichten zufolge erscheint der diesjährige Ableger der „Call of Duty“-Reihe im November und wird von Sledgehammer Games entwickelt. Auch bei Treyarch befindet sich einem Leak zufolg ein neues „Call of Duty“-Abenteuer in Arbeit – in diesem Fall für das Jahr 2024.

Offiziell bestätigt wurden die „Call of Duty“-Titel für die Jahre 2023 und 2024 bislang allerdings nicht.

