Diablo 4: Die Welt von Sanctuary im neuen Video vorgestellt

Nach der offiziellen Ankündigung der offenen Beta in der vergangenen Woche stellte Blizzard Entertainment heute ein neues Entwickler-Video zu „Diablo 4“ bereit.

Das besagte Video bringt es auf eine Laufzeit von mehr als sieben Minuten und ermöglicht euch einen Blick auf Sanctuary, die Spielwelt des kommenden Action-Rollenspiels. Darüber hinaus kommen verschiedene kreative Köpfe von Blizzard Entertainment zu Wort und gehen auf die Ziele ein, die bei der Gestaltung der Spielwelt verfolgt wurden.

In „Diablo 4“ setzt Blizzard Entertainment auf eine offene und zusammenhängende Spielwelt, die sich aus fünf unterschiedlichen Bereichen zusammensetzt.

Eine abwechslungsreiche Welt voller Geheimnisse

Zu den Regionen von Sanctuary gehören „Kehjistan“, eine Wüste mit weitläufigen Dünen, das von den schottischen Highlands inspirierte „Scosglen“ oder die „Fractured Peaks“, bei denen die Karpaten Pate standen. Hinzukommen eine trockene und bergige Steppe sowie die gefährlichen „Sümpfe von Hawezar“. Optisch begeistern soll laut Entwicklerangaben auch der Übergang zwischen den einzelnen Regionen.

Reist ihr beispielsweise von den „Fractured Peaks“ nach „Hawezar“, bekommt ihr Wasserfälle zu Gesicht, die durch eine Schneeschmelze entstanden und sich ihren Weg in einen See bahnen. Des Weiteren versprechen die Entwickler, dass ihr in der Welt von Sanctuary an allen Ecken und Enden etwas Neues entdecken werdet – seien es Dungeons, feindliche Lager, Events oder Ressourcen.

Einen ersten Blick auf die Spielwelt von „Diablo 4“ dürft ihr in der offenen Beta werfen, die im kommenden Monat an den Start geht. Alle weiteren Details zu den gebotenen Inhalten der Beta und die entsprechenden Termine des offenen Tests haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Diablo 4“ wird am 2. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Am 28. Februar 2023 wird der nächste Entwickler-Livestream stattfinden, in dem über Themen wie die Ausrüstung der Helden gesprochen wird.

