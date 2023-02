No Man’s Sky: Fractal Update mit PS VR2-Support und mehr

No Man's Sky:

Mit dem neuen Update führt Hello Games nicht nur die PS VR2-Unterstützung ein. Auch neue Inhalte und Verbesserungen werden geboten.

"No Man's Sky" hat pünktlich zum Release von PS VR2 ein Update erhalten.

Wer „No Man’s Sky“ spielt, darf sich heute kostenlos ein umfangreiches Update herunterladen. Enthalten ist unter anderem die Unterstützung für PlayStation VR2, die heute in den Handel gekommen ist.

Neue Steuerung und verbesserte Optik

Nachdem ein paar Leute gegenüber Hello Games von der neuen VR-Brille geschwärmt haben, wollten sie unbedingt mit dabei sein. Und das gleich vom ersten Tag an. Deshalb haben sie pünktlich zur heutigen Markteinführung das VR-Update herausgebracht, das eine immersive Steuerung und verbesserte Grafik bietet. Jederzeit kann zwischen dem normalen und dem VR-Gameplay gewechselt werden.

Das VR-Upgrade ist jedoch nicht alles, was im „Fractal Update“ steckt. So gibt es ein neues Raumschiff namens Utopia Speeder, der euch mit hohem Tempo durch das All reisen lässt. Außerdem kommt eine neue Expedition hinzu, bei der ihr im Team ein unbelebtes Sonnensystem wiederaufbauen müsst. Neue Belohnungen sind unter anderem ein exklusiver Schutzhelm und ein Drohnenbegleiter.

Fortan profitieren PlayStation-Spieler von der Bewegungssensor-Steuerung. Dadurch fällt es euch noch einfacher, unbekannte Umgebungen zu begutachten und zu scannen. Im Wunderkatalog könnt ihr übrigens jetzt eure schönsten Entdeckungen bewundern.

Im Optionsmenü dürften euch ein paar Änderungen auffallen. Zudem wurden viele Barrierefreiheitsfunktionen eingeführt, um den Spielern noch mehr Kontrolle zu ermöglichen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere themenrelevante Meldungen:

Laut Sean Murray, Gründer von Hello Games, ist dieses Update erst der Anfang im neuen Jahr. Wie 2022 sind erneut mehrere kostenlose Inhaltsupdates geplant, die Neuerungen und Verbesserungen mit sich bringen.

„No Man’s Sky“ ist ein Science-Fiction-Spiel, das für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC verfügbar ist. Im PlayStation Store liegt der Preis bei 37,49 Euro. Wer PS Plus abonniert hat, kann bis zum zweiten März 25 Prozent sparen.

Weitere Meldungen zu No Man's Sky.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren