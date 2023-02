PlayStation: Anteil am Konsolenmarkt bei 70 Prozent, meint Microsoft

Microsoft gibt zu den Xbox-Konsolen seit Jahren keine Zahlen heraus, sodass nur spekuliert werden kann, welchen Anteil die Xbox Series X und Xbox Series S am weltweiten Konsolenmarkt haben.

Im Zuge der Prüfung der geplanten Übernahme von Activision Blizzard behauptete Microsoft allerdings gegenüber der EU und einem Gremium nationaler Kartellbeamter, dass Sonys PlayStation weltweit 70 Prozent des Konsolenmarktes ausmacht, während die Xbox nur auf 30 Prozent kommt. In Europa soll die Differenz bei 80 zu 20 Prozent zugunsten der PlayStation liegen. In Japan sei es ein Verhältnis von 96:4.

„Diese Zahlen sind seit zwei Jahrzehnten bemerkenswert konstant. Sogar im letzten Jahr, als es Probleme mit Sonys Lieferkette gab, haben sie sich stark erholt“, so Microsofts Brad Smith.

Dass Sony auf dem Konsolenmarkt stärker als Microsoft ist, verdeutlichen die regelmäßig veröffentlichten Hardware-Charts. Allerdings gilt es ebenfalls zu bedenken, dass Microsoft bestrebt ist, den eigenen Marktanteil vor den Regulierungsbehörden möglichst klein darzustellen.

In der Rechnung der Redmonder existiert zum Beispiel keine Switch, was vermuten lässt, dass Microsoft den Abstand zwischen den beiden Plattformen möglichst groß darstellen wollte. Ebenfalls ist es bemerkenswert, dass für die Vereinigten Staaten, Microsofts größtem Markt, keine separaten Zahlen vorgelegt wurden.

Microsoft thinks its two deals, with Nvidia and Nintendo, will be enough to convince regulators. Smith on the CMA: „Do you want to kill a deal and cement Sony’s position? Or do you want to open this [Call of Duty] up to 150 million more people?“ pic.twitter.com/S1M3bmqEY5

— Tom Warren (@tomwarren) February 21, 2023