Passend zum Launch von PlayStation VR2 wurden mehrere Demos veröffentlicht, die kostenlos in ausgesuchte Spiele hineinschnuppern lassen. Zur Auswahl steht unter anderem eine Anspielfassung von "Horizon Call of the Mountain".

Heute kam das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 auf den Markt. Zwar griff ein Großteil der Spieler zum Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“, wie unsere kürzlich gestartete Umfrage deutlich machte. Doch nicht alle Kunden waren offenbar von diesem Titel überzeugt.

Dank einer Demo können die skeptischen Spieler seit heute kostenlos in „Horizon Call of the Mountain“ (Test) hineinschnuppern. Die Anspielfassung steht ab sofort im PlayStation Store zum Download bereit. Gleiches gilt für Demos zu „Star Wars: Geschichten vom Rand der Galaxis“ und den VR-Modus von „Resident Evil Village“.

Es scheint, dass der Zugriff auf die Anspielfassungen nicht an eine PlayStation Plus Premium-Mitgliedschaft gebunden ist, sodass auch PSVR2-Besitzer ohne Abo kostenlos in die folgenden Spiele hineinschnuppern können:

Zu den Demos im PlayStation Store:

Im PlayStation Store warten noch weitere Spiele auf Besitzer des neuen Virtual Reality-Headsets, darunter auch VR-Erweiterungen für bestehende Games. Als Beispiel kann „Gran Turismo 7“ genannt werden, das im vergangenen Jahr als Rennspiel für klassische Anzeigegeräte veröffentlicht und in dieser Woche dank eines kostenlosen Upgrades für PlayStation VR2 fit gemacht wurde.

Auch in eine Free-2-Play-Erfahrung können sich Spieler ab morgen stürzen. „Cactus Cowboy – Plants At War“ wird in wenigen Stunden freigeschaltet. Der Launch ist für den 23. Februar 2023 vorgesehen, wie ein Blick in den PlayStation Store offenbart, nachdem zuvor von einer Veröffentlichung am heutigen Mittwoch ausgegangen wurde. Weitere Free-to-Play-Spiele und Demos dürften mit der Zeit für PSVR2 folgen.

Das könnte euch ebenfalls zu PSVR2 interessieren:

PlayStation VR2 kam heute zum Preis von 599,99 Euro auf den Markt und setzt den Besitz einer PS5 voraus, an die das Headset mit einem Kabel angeschlossen wird. Bestellungen werden über PlayStation Direct angenommen. Momentan ist auch die Sense-Ladestation wieder verfügbar.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren