PlayStation VR2: Launch mit einem Trailer und Verzögerungen

Der große Tag von PlayStation VR2 ist da. Zusammen mit einer Reihe kompatibler Spiele erschien das Headset heute als 600 Euro teures Zubehör für die PS5. Doch nicht alle Vorbesteller werden am Launch-Tag beliefert.

Heute ist der Launch-Tag von PlayStation VR2, was Sony mit einem kurzen Trailer im neuen Nachrichtenformat feiert. Während der Clip unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereitsteht, wandte sich Sonys Jim Ryan in einem Statement zur Veröffentlichung von PlayStation VR2 an die Spieler.

„Ab heute erhalten Spieler auf der ganzen Welt die Chance, PS VR2 zu erleben, und in neue Spielwelten mit atemberaubenden Details und einzigartigen Sinneseindrücken zu entfliehen“, so Ryan. „Teams des gesamten Unternehmens haben eng mit einigen der talentiertesten Spieleentwicklern der Branche zusammengearbeitet, um diesen nächsten Schritt in VR-Gaming gehen zu können.“

Ryan möchte sich bei allen Fans bedanken, die Sony auf dieser Reise begleitet haben. „Eure Leidenschaft und eure anhaltende Unterstützung haben uns unglaublich inspiriert, und wir können es kaum erwarten, dass ihr die nächste Stufe des Virtual-Reality-Gamings erlebt“, so das PlayStation-Oberhaupt ergänzend.

Auslieferung verzögert sich

Doch auch wenn es im Trailer heißt, dass die Welten von PlayStation VR2 „jetzt alle erleben“ können, wird die Geduld vieler Spieler noch ein wenig strapaziert. Denn nicht alle rechtzeitig vorbestellten Exemplare werden heute ausgeliefert. Die Versandbestätigungen der Kunden führen zu einem Trackingcode, der verrät, wann das Headset bei ihnen ankommt. Bei einer unserer Bestellungen erfolgt die Zustellung beispielsweise erst morgen.

Sony wies allerdings von Anfang an darauf hin, dass Vorbesteller mit einer Lieferung im Zeitraum vom 22. bis 28. Februar 2023 rechnen können.

Wann habt ihr PlayStation VR2 vorbestellt und wann erfolgt bei euch die Zustellung? Verratet es uns in den Kommentaren.

PlayStation VR2 kann weiterhin zum Preis von rund 600 Euro bestellt werden. Interessenten aus Deutschland werden auf PlayStation Direct fündig und können dort ihr Exemplar ordern. Lediglich die Ladestation für die Sense-Controller ist nach einer kurzzeitigen Verfügbarkeit wieder ausverkauft.

Nachfolgend ist der kurze Trailer zum Launch von PlayStation VR2 startbereit:

