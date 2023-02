Star Wars Jedi Survivor: Hands-On-Video mit zahlreichen Gameplay-Szenen

In einem weiteren Video zu "Star Wars Jedi: Survivor" werden im Rahmen eines Hands-On-Berichtes zahlreiche weitere Spielszenen aus dem Sci-Fi-Universum geboten. Der Titel kommt Ende April für Konsolen und PC in den Handel.

An Videos zu „Star Wars Jedi: Survivor“ mangelte es in den vergangenen Wochen wahrlich nicht. In der Regel wurden sie exklusiv von der englischsprachigen Publikation IGN veröffentlicht, die inzwischen ein ebenfalls exklusives Hands-On-Video folgen ließ.

Das kommentierte Video hat eine Länge von etwas sieben Minuten, steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und zeigt weitere Gameplay-Szenen, die Spieler in das Sci-Fi-Universum einführen. Vorgestellt werden verschiedene Umgebungen, Kämpfe und auch die besonderen Fähigkeiten, über die der Protagonist verfügt.

In „Star Wars Jedi: Survivor“ begeben sich Spieler auf eine Reise mit Cal Kestis, fünf Jahre nach den Ereignissen von „Star Wars Jedi: Fallen Order“. Cal muss sich einem immer verzweifelteren Kampf stellen, während die Galaxie immer näher an die Dunkelheit rückt. Das storybasierte Third-Person-Action-Adventure wurde von Respawn Entertainment in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelt.

Ab 80 Euro vorbestellbar

Falls euch die Szenen im Hands-On-Video zusagen: Vorbestellungen von „Star Wars Jedi: Survivor“ sind weiterhin bei Händlern wie Amazon möglich. Die Standard-Version schlägt dort mit 79,99 Euro* zu Buche. Wer etwas mehr ausgeben möchte, greift zur Deluxe Edition, die zum Preis von 99,99 Euro* einige Zusatzinhalte umfasst. Dazu gehören kosmetische Items und ein Lichtschwert-Set. Beide Editions sind auch im PlayStation Store erhältlich, wo EA Play-Abonnenten einen 10-Prozent-Rabatt bekommen.

Die Veröffentlichung von „Star Wars Jedi: Fallen Order“ ist nach der jüngsten Verschiebung für den 28. April 2023 geplant. Die Entwicklung des neuen Abenteuers von Cal Kestis erfolgte für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Nachfolgend können die neusten Spielszenen aus der Vorschau angeschaut werden:

