Transport Fever 2: Spielmechaniken im Gameplay-Video vorgestellt

NACON und Urban Games haben ein kommentiertes Gameplay-Video zur Console Edition von „Transport Fever 2“ veröffentlicht. Es geht auf die Spielmechaniken ein und erklärt recht detailliert, was Spieler ab März erleben werden.

Nihat Isik, Entwickler bei Urban Games, zeigt im Video Möglichkeiten, wie das Unternehmen am Beispiel einer fiktiven tropischen Insel in den 1970er Jahren entwickelt werden kann. Erscheinen wird der Titel am 9. März 2023 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Das bietet Transport Fever 2

In „Transport Fever 2“ geht es darum, ein Transportunternehmen aufzubauen und einen Beitrag zur globalen Wirtschaft zu leisten, indem Fracht und Passagiere befördert werden. Dabei müssen die notwendige Infrastruktur und das Wachstum des Betriebes beachtet werden.

Der Erfolg des Transportunternehmens hängt eng mit dem Wohlstand und dem Wachstum der umliegenden Städte zusammen. Je größer und vernetzter die Städte werden, desto mehr Kunden und Waren müssen befördert werden, was zu höheren Einnahmen führt. Um dieses Ziel zu erreichen, muss das Unternehmen sein Verkehrsangebot diversifizieren und eine Vielzahl von Dienstleistungen anbieten, einschließlich Bus, Bahn, Flugzeug, Schiff und andere.

„Mit verbesserter Grafik, einer überarbeiteten Benutzeroberfläche und einer an Controller angepassten Steuerung können alle eine optimierte Version des bekannten Managementspiels genießen“, so die Macher zum Spiel.

Features von „Transport Fever 2“ laut Hersteller:

Bau aller Verkehrsverbindungen, die für das Wachstum einer Stadt erforderlich sind, von 1850 bis heute

Entwicklung komplexer Verkehrsverbindungen mit fortschrittlichen interaktiven Konstruktionswerkzeugen

Steuerung rund 200 echter und historischer Fahrzeuge: Züge, Busse, Straßenbahnen, Lastwagen, Flugzeuge und Schiffe

Erstellung eigener Karten auf drei verschiedenen Landschaftstypen

Aufstieg zum wichtigen Akteur in der Wirtschaft der Stadt durch Verbesserung von Verkehr und Handel: Transport von Passagieren und Lieferung von Rohstoffen und Konsumgütern

Die „Transport Fever 2: Console Edition“ kann ab sofort vorbestellt werden und wird ab dem 9. März 2023 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S im Handel verfügbar sein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Transport Fever 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren