Trine 5 A Clockwork Conspiracy: Bekannter Leaker bestätigt die Arbeiten an einem Nachfolger

Bisher unbestätigten Berichten zufolge sollen die finnischen Entwickler von Frozenbyte an einem neuen Ableger der "Trine"-Reihe arbeiten. Laut einem bekannten Leaker befindet sich der mittlerweile fünfte Titel der Serie unter dem Namen "A Clockwork Conspiracy" in Entwicklung.

Frozenbyte soll an einem neuen Ableger der "Trine"-Reihe arbeiten.

In den vergangenen Monaten machte der Twitter-Nutzer „Billbil-kun“ vor allem mit seinen korrekten Leaks der PlayStation Plus- und Games with Gold-Line-Ups auf sich aufmerksam.

Offenbar gehen die Insider-Informationen des Leakers über die beiden Online-Angebote hinaus. So wies „Billbil-kun“ in einem aktuellen Tweet darauf hin, dass er von einem neuen Ableger der „Trine“-Reihe erfahren haben möchte, der sich unter dem Namen „Trine 5: A Clockwork Conspiracy“ bei Frozenbyte in Entwicklung befinden soll.

Abgesehen von dem möglichen Namen nannte „Billbil-kun“ allerdings keine weiteren Details. Daher ist unklar, woher der mittlerweile recht bekannte Leaker seine Informationen bezogen haben möchte.

Offizielle Ankündigung in diesem Jahr?

Da die PlayStation Plus- und Games with Gold-Prognosen von „Billbil-kun“ stets zutreffend waren, wird davon ausgegangen, dass der Leaker auch im Fall von „Trine 5: A Clockwork Conspiracy“ richtig liegt. Darüber hinaus könnte der Zeitpunkt des Leaks andeuten, dass die offizielle Bestätigung beziehungsweise Enthüllung des neuen „Trine“-Abenteuers im Laufe der kommenden Monate erfolgt. Eine Stellungnahme seitens Frozenbyte zu diesem Thema steht allerdings noch aus.

Bei „Trine“ handelt es sich um einen kooperativen Puzzle-Plattformer, in dem die Spieler und Spielerinnen die Kontrolle über einen Ritter, eine Diebin sowie einen Zauberer übernehmen und sich einen Weg durch eine Fantasy-Welt bahnen. Um die Levels zu meistern, müssen sowohl Kämpfe bestritten als auch zum Teil knackige Puzzles gelöst werden.

Das erste „Trine“ erschien ursprünglich im Jahr 2009 und kehrte 2014 in Form eines technisch überarbeiteten Remasters zurück. Der bisher letzte Ableger der Reihe, „Trine 4: The Nightmare Prince“, wurde 2019 für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

